Opera 69 intègre Twitter dans son navigateur de bureau

Le navigateur Opera a été mis à jour et apporte, entre autres, une nouvelle intégration avec Twitter. Vous pouvez donc faire défiler votre flux et envoyer des tweets directement depuis la barre latérale d’Opera. Cela fait d’Opera un choix de navigateur de bureau beaucoup plus attrayant pour tous ceux qui vérifient constamment leur flux Twitter.

Opera est constamment à la recherche de moyens pour différencier son navigateur Web de la concurrence. Et, c’est crucial s’il espère concurrencer Chrome et Safari. La dernière innovation de la compagnie consiste à intégrer les populaires plateformes sociales directement dans le navigateur.

En avril, Opera 68 est arrivé avec Instagram intégré dans la barre latérale. Et maintenant, Opera 69 a ajouté Twitter. Ce qui, une fois activé dans la barre latérale, signifie que vous pouvez utiliser Twitter directement dans Opera, que ce soit en faisant défiler votre flux ou en envoyant des DM. Accessible directement dans la barre latérale du navigateur, cet ajout élimine ainsi la nécessité de le garder ouvert dans un navigateur ou de basculer vers l’application Twitter.

Pour utiliser Twitter dans la barre latérale du navigateur Opera, vous devez d’abord l’activer. Pour ce faire, cliquez d’abord sur les trois points en bas de la barre latérale et cliquez sur « Configuration » de la barre latérale. Ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre latérale et cochez « Twitter » dans la section « Messageries ».

Une fois que l’icône Twitter apparaît dans la barre latérale d’Opera, vous pouvez vous connecter à votre compte Twitter. Il vous suffit donc d’entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour le compte auquel vous voulez accéder. Ensuite, vous devriez pouvoir accéder à Twitter dans la barre latérale d’Opera quand vous le souhaitez.

Une aubaine pour les amateurs de Twitter

Bien que vous puissiez accéder à Twitter dans d’autres navigateurs Web en ayant un onglet ouvert sur Twitter.com, ce n’est pas aussi rapide ou pratique que de l’avoir accessible dans la barre latérale. Surtout si vous n’êtes le genre de personne qui garde des dizaines d’onglets ouverts en même temps.

Maciej Kocemba, d’Opera, a déclaré : « Avoir Twitter dans la barre latérale est parfait pour les personnes qui l’utilisent très activement. Les utilisateurs de Twitter pensent qu’il devrait être plus facile d’accéder à Twitter sur leur PC et nous sommes d’accord : nous avons modifié Opera pour en faire le navigateur parfait pour eux ».

Il est facile de voir l’attrait de cette fonctionnalité !