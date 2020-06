Les futurs iPad Pro pourraient être équipés d’écrans mini-LED de LG

Les technologies des écrans de télévision arrivent sur les ordinateurs mobiles de plusieurs façons. L’année dernière, Samsung a lancé le premier écran QLED sur un ordinateur portable et cette année. Aujourd’hui, nous pourrions voir le premier écran mini-LED sur une tablette. Cela se fera par l’intermédiaire des nouveaux iPad Pro d’Apple qui devraient être lancés plus tard dans l’année, en utilisant l’expertise et les ressources de LG pour améliorer ce qui est déjà considéré comme l’un des meilleurs écrans de tablette du marché.

Bien qu’ils utilisent tous des diodes électroluminescentes ou LED, les mini-LED ne doivent pas être confondues avec les écrans OLED plus souvent annoncés et utilisés sur les smartphones. Les écrans mini-LED utilisent toujours un panneau LCD tout en haut avec des LED qui assurent le rétro-éclairage.

Les mini-LED offrent des LED plus petites que les écrans LCD classiques à rétro-éclairage LED, ce qui permet d’incruster davantage de LED et, par conséquent, donne au fabricant de l’appareil un contrôle plus fin de la luminosité de certaines zones, ce qui se traduit par des couleurs plus vives et des noirs plus sombres qu’un écran LCD traditionnel.

C’est l’avantage que la technologie mini-LED commence seulement à offrir sur le marché de la télévision. Mais, Apple pourrait sauter sur cette technologie grâce à LG. C’est probablement mieux qu’elle s’en tienne aux écrans LCD de LG, car ses écrans OLED ont eu une assez mauvaise réputation sur les smartphones qui les utilisaient.

Les LED elles-mêmes seront toutefois fabriquées par la société taïwanaise Epistar et des rumeurs prétendent qu’Apple envisage de faire de Samsung son second fournisseur.

Prêt pour 2020 ?

Le nouvel écran LCD mini-LED devrait faire ses débuts sur l’iPad Pro de 12,9 pouces dans le courant de l’année. Cela pourrait donner un avantage supplémentaire à la tablette premium d’Apple, surtout par rapport à la gamme Galaxy Tab S de Samsung. Les écrans Super AMOLED de Samsung ont toujours été très appréciés pour leur qualité.

Apple ne s’arrête pas non plus aux iPad. Il semblerait qu’elle va étendre son utilisation des mini-LED aux moniteurs et même aux MacBook. Son écran Pro Display XDR utilise déjà des LED mais ses 576 puces LED sont bien pâles par rapport aux milliers qui pourraient être utilisées sur un écran mini-LED d’un iPad Pro.