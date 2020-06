Telegram commence à tester la fonction d’appel vidéo sur iOS

La messagerie Telegram est l’une des solutions les plus avancées et les plus fonctionnelles du marché. Son seul inconvénient est l’absence de possibilité d’effectuer des appels vidéo. Mais au printemps dernier, les développeurs ont laissé entendre qu’une telle fonctionnalité serait bientôt introduite. Et enfin, aujourd’hui, la nouvelle s’est répandue sur le réseau que les appels vidéo sont devenus disponibles sur la version bêta de Telegram pour iOS.

En effet, la populaire application de messagerie sécurisée Telegram déploie un service d’appel vidéo sur iOS. La fonction est accessible sur la bêta de Telegram, la version 6.3, et peut être installée directement depuis l’App Store en utilisant TestFlight.

Veuillez noter que Telegram n’a pas encore annoncé officiellement le déploiement de cette fonctionnalité. Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter semblent suggérer qu’elle a été rendue disponible dans l’application bêta d’iOS un peu plus tôt dans la semaine. Actuellement, il n’y a aucune information sur la date de lancement sur Android.

Comme mentionné, seuls les utilisateurs d’iOS peuvent apparemment accéder à la fonction d’appel vidéo – il en va de même pour l’appelant et l’appeler évidemment. Pour l’essayer, vous devez d’abord accéder au menu « Debug » dans l’application Telegram. Vous pouvez l’ouvrir en tapant 10 fois de suite sur le bouton « Paramètres » dans la barre de navigation inférieure. Ensuite, activez l’option « Fonctionnalité expérimentale » comme indiqué dans le GIF ci-dessous.

Une fois que vous avez fait cela, vous verrez un nouveau bouton « Appel vidéo » dans chaque fenêtre de chat de Telegram.

Selon l’utilisatrice @ave_katerina sur Twitter, la fonction ne s’active pour l’instant que pour deux personnes et les deux devront l’activer en suivant les étapes mentionnées ci-dessus. Cela signifie que les utilisateurs ne pourront pas encore passer d’appels vidéo de groupe. Cependant, étant donné que la fonction elle-même est enfin disponible sur l’application, ce n’est qu’une question de temps avant que les appels de groupe fassent également partie du package.

To test the video calls via @telegram viz. @TelegramBeta :

1. Install TestFlight from the App Store.

2. Install Telegram 6.3 beta: https://t.co/OOVrfaQiyF

3. To enter the debug menu, tap the Settings gear in the Telegram app 10 times.

4. Turn on Experimental Feature at the bottom. pic.twitter.com/o3PTzUDM02 — Рина Поличенкова (@ave_katerina) June 23, 2020

Pas encore des appels de groupe

Telegram est l’une des applications de messagerie sécurisée les plus populaires au monde. D’une manière générale, elle est également l’une des plus complètes, bien que l’absence d’option d’appel vidéo ait été un point sensible chez les utilisateurs. C’est un problème que l’entreprise semble maintenant essayer de résoudre avec la dernière mise à jour. Espérons que la société ajoutera au plus vite une fonctionnalité d’appel de groupe.

Il convient de mentionner que le mois dernier, Telegram a dépassé les 500 millions de téléchargements sur le Google Play Store en plein milieu de la pandémie du COVID-19. Comme l’application n’est pas préinstallée sur les appareils comme les autres applications de messagerie, c’est un seuil incroyable pour Telegram. Cependant, l’application a encore un long chemin à parcourir pour rattraper ses concurrents. WhatsApp, qui appartient à Facebook, a récemment atteint cinq milliards de téléchargements, et Google Messages un milliard de téléchargements.

Telegram a pu concurrencer avec succès d’autres applications grâce à un chiffrement de bout en bout. Un nombre croissant d’utilisateurs en prennent conscience en raison des préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée.