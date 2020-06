Le ASUS ZenFone 7 repéré sur Geekbench, voici les principales caractéristiques

Cela fait plus d’un an que ASUS n’a pas mis à jour sa gamme de smartphones phares ZenFone. Le ZenFone 6 avec une caméra motorisé a été lancé en mai de l’année dernière et nous n’avons pas vu d’appareils ZenFone faire leurs débuts depuis.

Aujourd’hui, un appareil ASUS a été repéré sur Geekbench et la rumeur veut qu’il s’agisse du prochain produit phare de ZenFone — le ASUS ZenFone 7.

Selon la référence sur le site de Geekbench, cet appareil ASUS porte le nom de code « Asus ZF » et est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 865 de Qualcomm. Le point fort est les 16 Go de RAM (mon PC de jeu a la même quantité de mémoire vive) qui pourraient cadencer cet appareil, le rendant capable de gérer toutes les tâches que vous lui confiez. Il n’y a qu’un seul smartphone disponible sur le marché qui possède autant de RAM et c’est la variante haut de gamme du Galaxy S20 Ultra.

La présence sur Geekbench révèle également que le ZenFone 7 va faire fonctionner Android 10 dès sa sortie. Cela devrait être évident, car Android 11 est encore en bêta. En ce qui concerne les scores, vous pouvez voir que les scores simples et multicœurs sont respectivement de 973 et 3 346 points.

À quand le lancement ?

Le listing sur Geekbench a été repéré pour la première fois par l’utilisateur de Twitter, Abhishek Yadav. Il n’y a actuellement aucune fuite concernant ce que ASUS prévoit pour le successeur du ZenFone 6. Sera-t-il équipé de la caméra motorisée ou non ? Sera-t-il équipé du traditionnel mécanisme de la caméra frontale pop-up pour offrir une face avant uniquement composée de l’écran ?

Asus Zenfone ZF Or 7Z Spotted On Geekbench.

👉16Gb Ram

👉 Snapdragon 865

👉Android 10.0 pic.twitter.com/Fsa9PDCFyR —Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 18, 2020

Nous devrons attendre un mot officiel de la part de la société taïwanaise pour en savoir plus sur le ZenFone 7. Cependant, le smartphone ASUS ROG Phone 3 est sur le point d’être lancé. Les rendus et les images réelles de ce smartphone de jeu de nouvelle génération ont fait l’objet de fuites en ligne en début de semaine.