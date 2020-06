Apple annonce de nouvelles fonctionnalités HomeKit, y compris la reconnaissance faciale

Lors de sa conférence mondiale réservée aux développeurs, la WWDC 2020, Apple a annoncé des mises à jour dans iOS 14 de HomeKit, son framework pour les appareils de la maison connectée. Les nouvelles fonctionnalités d’automatisation promettent des routines d’éclairage plus performantes et personnalisées, tandis que la reconnaissance faciale avertit les membres d’un ménage lorsqu’une caméra repère une personne familière.

HomeKit connecte divers appareils compatibles avec Apple dans votre maison, y compris les ampoules connectées, les caméras de sécurité et les thermostats, à une application de centre de contrôle iOS appelée Home. Dans cette application, vous pouvez gérer des appareils connectés de différents fabricants, et notamment relier plusieurs appareils en groupes pour les contrôler tous en même temps.

Lorsqu’iOS 14 sera disponible pour tous, il deviendra possible d’automatiser les changements de température de couleur pour les lampes compatibles HomeKit tout au long de la journée avec l’éclairage adaptatif. Bien que HomeKit ait depuis longtemps la capacité de contrôler la luminosité, la couleur et la température de la lumière ainsi que les calendriers d’automatisation et de scène, il ajustera bientôt en option automatiquement la température de couleur tout au long de la journée, en sélectionnant des températures plus froides pendant la journée et des températures plus chaudes pendant la nuit.

HomeKit changera progressivement la température d’éclairage d’une manière naturelle et peu discordante qui minimise l’exposition à la lumière bleue, tout comme le mode nuit pour les Mac et les appareils iOS.

Dans iOS, l’application Home proposera des automatisations comme l’ouverture de la porte de garage lorsque quelqu’un arrive à la maison. L’application donnera également la priorité aux accessoires qui ont le plus besoin de votre attention — par exemple, les lumières que vous avez oublié d’éteindre — avec un statut visuel bien visible en haut.

Reconnaissance faciale

iOS 14 développera également HomeKit Secure Video, qui analyse les vidéos des appareils de la maison connectée (comme les caméras de sécurité) localement avant de les chiffrer et de les télécharger sur iCloud. La nouvelle API Secure Video — qui est prise en charge par toutes les caméras compatibles HomeKit — sera livrée avec des options de classification de reconnaissance faciale, offrant des notifications sur la détection de personnes spécifiques. Ils s’apparentent aux fonctionnalités de reconnaissance faciale intégrées aux appareils tels que les caméras de Nest.

Le HomePod annoncera quand quelqu’un est à la porte, et votre Apple TV vous donnera une image dans l’image de qui est en vue de la caméra de la sonnette. Pour reconnaître les gens, il s’appuiera sur les amis et la famille qui ont été identifiés dans l’application Photos pour iOS.

Les acteurs concurrents sur le marché de la maison connectée, Google, Amazon (par sa filiale Ring) et Samsung, proposent également une intégration analogue entre les flux vidéo et les différents écrans de votre maison. Pour ces connexions, Apple met donc HomeKit au même niveau que les autres plateformes de la maison connectée. Contrairement à ses concurrents qui s’appuient largement sur le stockage dans le cloud pour transmettre la reconnaissance faciale et d’autres données sensibles, la mise en œuvre d’Apple repose largement sur les données stockées localement sur vos différents appareils. Cela renforce le contrôle de l’utilisateur, ce qui peut attirer des consommateurs plus avertis et plus soucieux de leur vie privée.