Le Galaxy Note 20 Ultra révélé dans son intégralité par des images et des spécifications

Nous n’étions pas sûrs qu’il y aurait un Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, car il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet. Et, une source a même mentionné que le smartphone n’existait pas. Mais, il semble bien réel dans une nouvelle fuite, qui comprend des photos et une liste partielle des caractéristiques techniques dudit smartphone.

La fuite provient de @UniverseIce (une source plutôt fiable ces dernières années) sur Twitter, et vous pouvez voir les images ci-dessous, montrant le prétendu look du Galaxy Note 20 Ultra, mais bizarrement ne montrant pas l’arrière de ce dernier.

En ce qui concerne les spécifications, la source affirme que la prochaine phablette du géant sud-coréen possède un processeur Snapdragon 865+ (bien que l’on se demande si un tel processeur sera lancé), et un écran qui supporte une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’une mise à niveau de la gamme Galaxy S20, car vous ne pouvez avoir qu’une seule de ces choses à la fois.

La source affirme également qu’il y a de nouvelles caractéristiques liées à la caméra et un nouveau S Pen avec de nouvelles caractéristiques, mais elle n’entre pas dans les détails de ce que l’on va obtenir avec ces dernières.

Ce qu’elle mentionne dans un autre tweet, c’est que le Galaxy Note 20 Ultra a des bords d’écran plus fins que ceux du Galaxy Note 10+ de 0,29 mm.

De plus, les bords au-dessus et au-dessous de l’écran sont apparemment plus étroits de 0,4 mm par rapport au Note 10+, le trou dans l’écran pour la caméra frontale est plus petit de 0,1 mm et le « fuselage » (probablement le châssis) est censé être plus fin de 0,3 mm. Cela signifierait que le Galaxy Note 20 Ultra a une épaisseur de 7,6 mm.

Galaxy Note20 Ultra:

Evolution version Note10+

Snapdragon 865+

QHD+120Hz can be turned on at the same time

LTPO display

New camera function

New SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnC —Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

De simples rumeurs

Bien évidemment, et comme toujours, il est important de prendre ces informations avec des pincettes. Les rumeurs ne sont jamais garanties et comme il s’agit de la première information réelle sur le Galaxy Note 20 Ultra, nous en sommes encore moins sûrs, mais la source reste généralement fiable.

Avec la gamme Galaxy Note 20 qui arrivera probablement en août, il faudra encore patienter pour réellement connaître les intentions de Samsung, mais s’il y a réellement un Note 20 Ultra, nous nous attendons à ce que de nombreuses autres fuites apparaissent bientôt.