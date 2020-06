Microsoft ferme Mixer et s’associe avec Facebook Gaming

Microsoft vient d’annoncer la fermeture de sa plateforme de streaming Mixer, « permettant » aux joueurs de « passer » à Facebook Gaming. Cette annonce a été faite à la fin de l’événement WWDC 2020 d’Apple, alors que la presse spécialisée et la presse des jeux étaient occupées à terminer leur première vague de couverture de l’événement d’Apple. L’annonce de Microsoft suggérait subtilement qu’ils « s’associaient » à Facebook Gaming afin de « faciliter l’adhésion de tous les membres de la communauté Mixer, s’ils le souhaitent ».

Microsoft a également suggéré qu’ils vont « travailler à la transition de la communauté Mixer au cours des prochaines semaines ». À partir du 22 juillet, « tous les sites et applications Mixer redirigeront les utilisateurs vers Facebook Gaming ». Cette décision surprenante intervient alors que Mixer de Microsoft n’a pas réussi à prendre pied dans le secteur du streaming du jeu vidéo, de plus en plus saturé, dominé par Twitch et YouTube. Cela fait partie de ce que Microsoft a décrit comme « un élément clé d’un effort plus large que Xbox et Facebook Gaming sont en train d’entreprendre ».

Cet effort va effectivement fermer Mixer, bien que Microsoft ait mentionné qu’ils allaient « fermer le côté opérationnel » de la communauté Mixer. Cette décision a été prise trois ans et un mois après la première introduction de Mixer dans le monde, le 25 mai 2017.

Bien que la décision de Microsoft soit un changement pour les utilisateurs de Mixer, elle pourrait être une aubaine pour les créateurs de contenus. Microsoft a déclaré lundi que plus de 700 millions de personnes utilisent Facebook Gaming pour jouer, regarder des vidéos ou, d’une manière ou d’une autre, interagir avec les autres chaque mois. Microsoft n’a pas précisé le nombre d’utilisateurs actifs de Mixer avant cette annonce, mais une enquête Mediakix de l’année dernière a estimé le nombre mensuel d’utilisateurs actifs de Mixer à 10 millions de personnes.

Mais tout le monde ne veut pas passer sur Facebook Gaming. Ninja, l’un des plus importants streamers de jeux en ligne qui crée exclusivement du contenu sur Mixer, a tweeté lundi qu’il a « quelques décisions à prendre » concernant Facebook Gaming et qu’il « réfléchira » à sa communauté d’utilisateurs avant de le faire. Ninja a attiré plus de 67 millions de visiteurs depuis qu’il a rejoint Mixer en août dernier.

La transition c’est maintenant

Aujourd’hui, Microsoft et Facebook orientent les utilisateurs de Mixer vers fb.gg/mixer pour qu’ils s’inscrivent à la transition. Les streamers qui ont travaillé avec le « programme de monétisation ouvert » de Mixer seront « éligibles pour le programme Facebook Gaming Level Up ». Les utilisateurs pourront également s’inscrire rapidement pour les streamers éligibles. Les streamers qui sont actuellement « Mixer Partners » recevront un double paiement pour tous leurs gains au mois de juin.

Microsoft a suggéré qu’ils « encouragent tous les spectateurs de Mixer à dépenser leurs “Embers and Sparks” restants pour aider à soutenir les Mixer Partners et streamers préférés ». Si vous avez « des soldes Ember en souffrance, des abonnements à des chaînes ou des abonnements à Mixer Pro », vous recevrez un crédit sur votre carte cadeau Xbox en guise de « remerciement » après la fermeture de Mixer. Mixer continuera à fonctionner jusqu’au 22 juillet 2020.