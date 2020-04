Après tout, Qualcomm ne sortira peut-être pas de Snapdragon 865+

Qualcomm a sorti le Snapdragon 855+ au second semestre 2019. Il s’agit d’une version améliorée et overclockée du Snapdragon 855, avec des performances CPU et GPU légèrement supérieures. Cependant, il semblerait que le fabricant américain ne pourra pas faire de même cette année.

En février dernier, Digital Chat Station a déclaré sur Weibo que Qualcomm dévoilera le chipset Snapdragon 865+ au cours du troisième trimestre de cette année. Un nouveau rapport de MyDrivers citant le directeur du marketing de Meizu suggère le contraire.

Selon ce rapport, Wan Zhiqiang, le directeur marketing de Meizu, a déclaré à Weibo qu’il n’y aura pas de Snapdragon 865+ cette année. Ce que cela signifie pour les clients, c’est que la deuxième vague de produits phares cette année, comme la série OnePlus 8T, pourrait conserver le processeur Snapdragon 865 qui a été annoncé lors du Snapdragon Tech Summit 2019 en décembre dernier.

Cependant, la publication de Zhiqiang sur Weibo se traduit simplement par « Pas de Snapdragon 865+ cette année », ce qui pourrait également impliquer que Meizu n’optera peut-être pas pour le Snapdragon 865+ sur ses prochains appareils phares et ne prouve pas nécessairement la non-existence de la puce 865+.

Une autre spéculation est que Qualcomm pourrait encore une fois changer ses conventions de dénomination en lançant une amélioration du processeur Snapdragon 865 sous un autre nom. Comme cette seule déclaration du dirigeant de Meizu ne peut pas être utilisée pour tirer des conclusions hâtives, nous devrons attendre les déclarations officielles de Qualcomm sur ce point.

Des constructeurs à la peine ?

Le Snapdragon 865 a fait l’objet de critiques en raison de son prix élevé. Ce prix a, à son tour, conduit à une augmentation des prix des flagships dans l’ensemble du secteur cette année — ou, du moins, a donné aux OEM l’excuse dont ils ont besoin pour augmenter les prix. En conséquence, un certain nombre de constructeurs sont soit à la recherche d’alternatives, soit en train d’opter pour la puce Snapdragon 765G, moins chère. Un Snapdragon 865+ serait probablement plus cher que le Snapdragon 865 ne l’est déjà, et personne ne veut de cela.

Cela dit, si cela s’avère être vrai, les entreprises dont les produits sont actualisés deux fois par an, comme OnePlus, auront du mal à convaincre les utilisateurs d’acheter leurs appareils et devront peut-être s’efforcer d’ajouter de nouvelles caractéristiques convaincantes pour attirer de potentiels utilisateurs, même si un processeur Snapdragon « + » n’apporte pas d’améliorations significatives qu’un client lambda de smartphones pourrait considérer comme un facteur de rupture.