La production du chipset Snapdragon 875 est officiellement en cours

Une grande partie des smartphones phares équipés du processeur Snapdragon 865, le fleuron de Qualcomm, a déjà été dévoilée cette année. Nous sommes au milieu de l’année et il semble que Qualcomm soit prête à commencer à tester sa nouvelle génération de puces phares. De récents rapports en provenance de Taiwan suggèrent que la production du Snapdragon 875 a été officiellement lancée par TSMC.

Selon les sources citées dans le rapport, le Snapdragon 875 sera basé sur le nouveau procédé de 5 nm de l’entreprise. TSMC aurait trois procédés en 5 nm – normal, plus, et un procédé « amélioré ». On ne sait pas encore quel processus Qualcomm a choisi pour sa nouvelle puce phare.

Le processus de fabrication en 5 nm, comme prévu, devrait inclure davantage de transistors, offrir des vitesses d’horloge plus élevées et être plus efficace sur le plan énergétique. Le Snapdragon 875 s’en tiendra à l’architecture 1 +3 +4, mais le cœur principal sera très probablement le nouveau et puissant cœur Cortex-X1 au lieu d’un cœur Cortex-A78 overclocké. Nous trouverons trois noyaux Cortex-A78 et quatre noyaux Cortex-A56 à bord de ce processeur.

Le Cortex-X1, pour ceux qui ne le savent pas, offrirait un gain de performance de 30 % par rapport au Cortex-A77 de la précédente génération, trouvé à bord du Snapdragon 865. Le processeur sera très probablement couplé au GPU Adreno 660, selon les rumeurs.

Qualcomm continuera à développer la connectivité 5G avec son prochain SoC phare.

Toujours de la 5G

Ainsi, on peut s’attendre à ce que le modem 5G soit intégré dans le chipset lui-même. Actuellement, les fabricants de smartphones sont obligés de se procurer le modem 5G s’ils commandent le SoC Snapdragon 865. Le modem 5G Snapdragon X60 est ce qui devrait être intégré dans le Snapdragon 875. La rumeur veut même que ce modem 5G soit intégré dans les prochains iPhone 5G d’Apple.

Outre Qualcomm, TSMC développerait également des puces pour Apple et des GPU haut de gamme pour AMD. Le Snapdragon 875 n’est pas encore prêt et sera officiellement dévoilé en décembre de cette année. D’ici là, nous devrions voir encore plus de fuites de spécifications et de fonctionnalités pour cette puce phare.