Apple pourrait utiliser le modem Snapdragon X60 5G dans ses iPhone 12

Le Nikkei Asian Review et le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, avaient précédemment prédit qu’Apple utiliserait le modem Snapdragon X55 de Qualcomm pour la connectivité 5G des iPhone lancés en 2020. Étant donné que Qualcomm n’a pas officiellement lancé le Snapdragon X60, le Snapdragon X55 serait le choix évident pour le géant à la pomme croquée. Cependant, un nouveau rapport de DigiTimes ne partage pas cet avis.

Selon ce rapport relayé par MacRumors, le géant basé à Cupertino utiliserait le modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm pour sa gamme d’iPhone 12. L’entreprise commencerait à fabriquer des puces Apple A14 en utilisant le procédé de fabrication de 5 nm ce mois-ci. « TSMC va commencer à fabriquer les SoC A14 d’Apple conçus sur mesure, et les puces modem X60 5G de Qualcomm, qui devraient tous deux alimenter les prochains iPhone dont le lancement est prévu plus tard en 2020, en utilisant la technologie du procédé de 5 nm, selon des sources industrielles », peut-on lire sur DigiTimes.

Pour les non-initiés, Qualcomm a dévoilé le modem Snapdragon X60 5G en février dernier. L’offre phare actuelle du fabricant de puces, le Snapdragon 865, utilise le modem X55 5G. En regardant les spécifications du Snapdragon X60, il n’est pas surprenant qu’Apple veuille les intégrer dans les quatre modèles d’iPhone 12.

Comme le modem Snapdragon X60 5G est basé sur un processus de 5 nm, il sera plus économe en énergie que les modems 5G actuels. De plus, le modem permet l’agrégation simultanément des données provenant des bandes d’ondes mmWave et sub-6GHz, ce qui améliore les performances des données sans fil, tout en réduisant la latence.

Étant donné que le Snapdragon X60 est un modem relativement récent et qu’Apple finalise généralement les spécifications de ses iPhone des mois à l’avance, nous ne pouvons pas nécessairement conclure que la gamme d’iPhone 12 sera effectivement équipée d’un modem Snapdragon X60. En outre, lorsque Qualcomm a annoncé le modem Snapdragon X60 5G, la société a déclaré que les smartphones 5G équipés du modem Snapdragon X60 devraient être lancés début 2021.

Plausible ?

En dehors de tout cela, la pandémie actuelle liée au coronavirus a perturbé la chaîne d’approvisionnement de la plupart des géants technologiques de l’industrie. Il sera donc difficile de dire si la société parviendra à augmenter la production de modems à temps pour répondre à la demande excédentaire des iPhone 5G tant attendus.

Sur la base de ces facteurs, nous devrons attendre de voir si les affirmations de DigiTimes sont vraies. Si c’est le cas, cela signifierait beaucoup pour la gamme d’iPhone 2020 en matière d’efficacité globale.