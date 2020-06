Outre la Xbox Series X, Microsoft pourrait avoir une console moins onéreuse

Avant la révélation de la Xbox Series X, de nombreuses rumeurs prétendaient que les plans de Microsoft concernant la console de nouvelle génération comprenaient en fait deux consoles. Individuellement, ces consoles étaient connues sous les noms de code Anaconda et Lockhart, et ensemble, elles constituaient le projet Scarlett. Le Projet Scarlett s’est finalement révélé être la seule Xbox Series X, sans aucun signe d’une autre console.

Cependant, aujourd’hui cela pourrait changer, car un document de Microsoft ayant fait l’objet d’une fuite semble contenir des références à la supposée console Lockhart. Le document est lié au kit de développement de jeux de Microsoft et des captures d’écran de celui-ci ont été publiées sur Twitter par l’utilisateur XB1_HexDecimal. Le Game Development Kit, semble-t-il, permet aux développeurs de choisir entre les modes par défaut, AnacondaProfiling et LockhardProfiling lorsqu’ils travaillent avec les outils de développement Scarlett.

Au-delà de cette fuite, des sources ont indiqué à The Verge que le mode Lockhard est effectivement inclus dans le kit de développement de la Xbox Series X et qu’il présente un profil qui émule les cibles de Microsoft pour les consoles. The Verge poursuit en indiquant que Lockhart disposera de 7,5 Go de RAM utilisable et fournira environ 4 téraflops de performances GPU, contre 13,5 Go de RAM et 12 téraflops de performances pour les Xbox Series X.

Le CPU de Lockhart est également légèrement sous-cadencé par rapport à celui de la Xbox Series X.

Une Xbox Series S ?

L’objectif de Microsoft avec la console Lockhart — qui s’appellera apparemment Xbox Series S — est de produire une console capable de gérer les jeux en 1080p ou 1440p, et non pas la cible 4K qu’elle essaie d’atteindre avec la Xbox Series X. Apparemment, la Lockhart sera lancée en même temps que la Xbox Series X plus tard cette année, ce qui semble un peu étrange puisque Microsoft ne l’a pas encore révélé.

Ce qui n’est pas étrange, c’est l’idée que Microsoft pourrait aligner deux consoles différentes pour la prochaine génération. Cette génération, nous avons vu quatre itérations différentes de la Xbox One, entre la console originale, la Xbox One S, la Xbox One X et la Xbox One S All Digital Edition. En gardant cela à l’esprit, il n’est pas exclu de voir deux consoles Xbox différentes au début de la prochaine génération. Nous verrons donc si cela finit par se produire.