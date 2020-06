Amazon utilise l’apprentissage automatique pour imposer la distanciation sociale

Amazon a fait l’objet de nombreuses critiques pour ne pas avoir protégé ses employés pendant la crise liée au COVID-19. Cependant, dans une tentative de rendre ses entrepôts plus sûrs pour ses employés, l’entreprise a maintenant une nouvelle solution.

Amazon déploie des algorithmes d’apprentissage automatique pour avertir ses employés lorsqu’ils s’approchent trop près les uns des autres, et aidera les employés à respecter les règles de distanciation sociale

Le nouvel « assistant à distance » de l’entreprise est équipé de capteurs de profondeur, d’un téléviseur et d’une caméra pour suivre les mouvements des employés et leur donner un retour d’information en temps réel. L’algorithme d’apprentissage automatique garde une trace des positions des employés et de la distance qui les sépare les uns des autres. Si un employé s’approche trop près d’un autre, les cercles autour de ses pieds clignotent en rouge sur l’écran de télévision. Sinon, les cercles restent verts.

« L’assistant à distance » est d’ailleurs complètement autonome, de sorte qu’il peut être facilement déplacé selon les besoins et rapidement déployé n’importe où. Amazon compare le système aux contrôles de vitesse qui donnent aux conducteurs un retour d’information instantané sur leur conduite.

Comme l’a mentionné Brad Porter, vice-président d’Amazon Robotics, dans un article de blog, Amazon teste actuellement ces dispositifs dans une poignée de ses installations. Cependant, la société prévoit de les déployer dans des centaines de ses entrepôts dans les semaines à venir. De plus, l’entreprise affirme qu’elle va ouvrir la technologie afin que tout le monde puisse l’utiliser. Mais surtout, Amazon espère que cette technologie sera utilisée par d’autres entreprises pour créer rapidement des « assistants à distance » analogues pour répondre à leurs besoins.

Et la vie privée dans tout ça ?

Amazon n’est pas la seule entreprise à utiliser l’apprentissage machine de cette manière. Un grand nombre d’entreprises proposant des services d’analyse et de surveillance vidéo par l’intelligence artificielle ont créé des outils analogues de distanciation sociale depuis le début de l’épidémie du coronavirus.

Tout cela dit, l’appareil fait sourciller. Bien que ces solutions soient nécessaires pour que les employés puissent retourner dans des installations très fréquentées comme les entrepôts, de nombreux experts en matière de protection de la vie privée craignent que leur introduction ne normalise les niveaux de surveillance accrus. Nombre de ces solutions produiront des données détaillées sur les mouvements des employés tout au long de la journée, permettant aux responsables de traquer les employés au nom de la productivité. Les employés n’auront pas non plus d’autre choix que d’être suivis de cette manière s’ils veulent conserver leur emploi.

Évidemment, l’implication d’Amazon dans ce type de technologie suscitera des soupçons, car l’entreprise est souvent critiquée pour les conditions de travail exténuantes de ses installations.