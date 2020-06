Le Google Play Store vous permettra bientôt de vous abonner à des essais d’applications

Juste après le lancement de la version bêta d’Android 11, Google semble avoir également mis à jour certains outils de développement qui permettent aux développeurs d’applications de commercialiser des abonnements sur le Play Store lui-même. En d’autres termes, les clients peuvent acheter un abonnement pour une application sans avoir à la télécharger.

Et comment cela se passe-t-il ? Google teste apparemment une nouvelle méthode qui permet aux utilisateurs de s’abonner directement à des essais gratuits d’applications avant d’installer une application du Play Store.

Pour ce faire, Google modifierait la présentation du Play Store pour présenter les options d’abonnement en plus du bouton « Installer » sur la page de n’importe quelle application. Ainsi une application propose un essai gratuit, elle fournira aux utilisateurs un bouton « Essai gratuit et installation » et, dans le cas où il n’y aurait pas d’essai gratuit, les utilisateurs pourraient trouver un lien « S’abonner » à côté de celui qui leur demande d’installer, explique Google dans son article de blog.

Google affichera une boîte de dialogue sous le bouton « Installer » qui décrit tout ce que vous devez savoir sur l’abonnement, comme la durée de l’essai, le coût après la période d’essai et les fonctionnalités supplémentaires que vous obtenez avec l’abonnement.

Il faut garder à l’esprit que le nouveau bouton « Essai gratuit et installation » est actuellement réservé à un nombre limité de développeurs d’applications.

Les développeurs doivent entrer en action

Cette fonctionnalité fait partie de la version 3 de Billing Library d’Android qui permet aux utilisateurs de découvrir et d’acheter des articles en dehors de l’application. « Billing Library » version 3 débloque la possibilité pour les utilisateurs de découvrir et d’acheter des articles en dehors de l’application, comme dans le Play Store. Un exemple est « la nouvelle expérience de remboursement des codes promotionnels d’abonnement », déclare Steve Hartford, chef de produit, Google Play.

Hartford mentionne que toutes les nouvelles applications doivent utiliser la version 3 ou plus récente de Billing Library à partir du 2 août 2021. Les développeurs doivent mettre à jour les applications existantes pour utiliser la nouvelle bibliothèque avant le 1er novembre 2021.

Bien que le déploiement soit prévu pour l’automne prochain, Google souhaite modifier la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs abonnements encore plus tôt. L’entreprise commencera à mettre en place des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de suspendre leur abonnement sans que les paramètres par défaut ne soient réactivés lorsqu’ils utilisent une application.