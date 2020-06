Qu’est-ce que la fonction Xbox Smart Delivery et comment fonctionne-t-elle ?

La Xbox Series X de Microsoft comprendra une fonctionnalité intitulée Xbox Smart Delivery. Ce système permet aux joueurs d’utiliser leurs jeux de manière transparente sur plusieurs générations de consoles.

L’idée qui sous-tend la nouvelle fonction Smart Delivery est simple : une fois que vous avez acheté une version d’un jeu Xbox qui prend en charge la fonction Smart Delivery, vous y aurez toujours accès, même sur les modèles futurs (et passés) Xbox.

Cela permettra aux joueurs de passer sans problème d’une console à l’autre et d’une génération de console à l’autre aussi souvent qu’ils le souhaitent. Les graphismes, y compris la résolution vidéo, changeront en fonction de la génération de la console sur laquelle ils se trouvent, mais ils seront toujours optimisés pour cette console en particulier.

Tous les jeux ne le supporteront pas

Microsoft s’est engagée à ce que tous les titres exclusifs du Xbox Game Studios soient optimisés pour la Xbox Series X, y compris Halo Infinite, utilisent Smart Delivery. Cela signifie que si vous achetez un titre Xbox Game Studios comme Halo Infinite sur la Xbox One, votre achat vous permettra de jouer au jeu sur la future Xbox Series X — sans frais supplémentaires, et avec toutes les optimisations que le développeur propose pour la dernière génération de consoles.

Cela rappelle la rétrocompatibilité de la Xbox One pour les jeux dédiés à la Xbox 360. Dans ce système, certains jeux qui ont été modifiés peuvent être joués sur la Xbox One simplement en insérant le disque original de la Xbox 360 ou en les achetant numériquement avec votre compte Microsoft. Ce système fonctionnait en ignorant entièrement le disque de jeu original et en téléchargeant une version modifiée du jeu en question, puis en la chargeant dans une version virtuelle du système Xbox 360 fonctionnant sur la Xbox One.

Microsoft a déclaré que les développeurs n’auront pas besoin de créer plusieurs versions de leurs jeux pour être compatibles avec le système Smart Delivery. Toutefois, Microsoft n’a pas encore précisé comment cette fonctionnalité fonctionne en coulisses.

Les jeux de tiers, comme Cyberpunk 2077, exigent des développeurs et des éditeurs qu’ils choisissent la fonction Smart Delivery. Tous les jeux ne sont pas compatibles avec cette fonction. Microsoft a également déclaré que la fonction Smart Delivery fonctionnera avec son service d’abonnement Xbox Game Pass. Ainsi, tant que les utilisateurs continueront à s’abonner au Xbox Game Pass sur les Xbox Series X, ils obtiendront des versions optimisées de ces jeux livrés numériquement sur leur nouvelle console.

Jeux confirmés compatibles avec la Smart Delivery

Voici quelques jeux dont Microsoft a confirmé la compatibilité à partir de juin 2020 :

Assassin’s Creed Valhalla

Call of the Sea

Chorus : Rise as One

Cyberpunk 2077

Destiny 2

DiRT 5

Gears 5

Halo Infinite

Scarlet Nexus

Second Extinction

The Ascent

Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Comme la fonction Smart Delivery supprime la frustration liée à l’achat de jeux pour les consoles récentes, il n’y a aucune raison d’attendre que la Xbox Series X pour acheter un nouveau jeu. La version que vous achetez aujourd’hui pour la Xbox One se mettra à jour sans problème pour la Xbox Series X.