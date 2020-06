Le Nokia 8.3, le premier smartphone Nokia 5G, pourrait être bientôt disponible à l’achat

Lorsque Qualcomm a fait l’annonce surprise du Snapdragon 690 compatible 5G, HMD Global s’est empressée de teaser un futur smartphone utilisant cette nouvelle plateforme mobile. Certains ont toutefois souligné que ce n’est pas le premier smartphone 5G « véritablement mondial » de HMD et que celui qu’elle avait promis en mars dernier est toujours introuvable.

Comme par magie, le Nokia 8.3 5G est soudainement apparu sur Amazon en Allemagne, laissant espérer que son smartphone 5G, vraisemblablement abordable, est sur le point de devenir une réalité. Ainsi, malgré l’absence de possibilité de précommande ou d’achat du Nokia 8.3 5G sur la page d’Amazon, due au fait que quelqu’un s’est donné la peine de télécharger beaucoup d’illustrations promotionnelles, il semble que Nokia se prépare à sortir le smartphone dans un proche avenir.

Nous avons vu bon nombre de smartphones 5G au cours du mois dernier, même des modèles de milieu de gamme très alléchants qui utilisaient les puces Snapdragon 765 ou 765G 5G de Qualcomm. HMD Global se targue toutefois de faire du Nokia 8.3 5G le premier appareil 5G véritablement mondial, ce qui signifie qu’il devrait prendre en charge presque toutes les bandes et fréquences 5G, à l’exception bien sûr de la connectivité mmWave de 6 GHz.

Trois mois plus tard, le Nokia 8.3 est toujours absent des boutiques, tant physiques que virtuelles, le retard étant, sans surprise, attribué au COVID-19. Aujourd’hui, le smartphone est donc apparu sur Amazon, mais uniquement en Allemagne, sans prix ni date de lancement.

Il utilise même le Nokia 8.1 pour ses photos et ses détails, mais il réussit au moins à mettre au point certaines parties du marketing.

4 caméras à l’arrière

Le Nokia 8.3 5G sera livré avec 6 ou 8 Go de RAM et un écran PureDisplay de 6,81 pouces d’une résolution full HD+. Sa caractéristique la plus visible est sa bosse circulaire de caméra qui loge quatre capteurs photo avec des objectifs ZEISS. Il fonctionne sous Android 10, heureusement, et est alimenté par une grosse batterie d’une capacité de 4 500 mAh.

Il reste à voir si l’idée d’un smartphone 5G abordable va se concrétiser. Étant donné le déploiement désormais plus lent des réseaux 5G, l’achat d’un smartphone à l’épreuve du temps semble encore presque trop prématuré, surtout lorsque Qualcomm et MediaTek continuent de lancer des puces 5G pour couvrir tous les niveaux et tous les prix. Bien sûr, l’attrait du Nokia 8.3 5G dépendra de sa qualité.