Windows 10 May 2020 Update pourrait réduire l’utilisation de la RAM de Chrome

Microsoft a récemment annoncé que Windows 10 May 2020 Update est livré avec des améliorations massives de la mémoire un peu partout, ce qui permet une diminution substantielle de la quantité de mémoire utilisée par les navigateurs, y compris Microsoft Edge et Google Chrome.

Et, il va sans dire que Microsoft Edge est le premier navigateur à bénéficier de ces changements, et la société affirme avoir observé une amélioration de 27 % dans la mise à jour May 2020 Update. Évidemment, ce n’était qu’une question de temps avant que Google ne découvre les améliorations de Windows 10 May 2020 Update et ne commence à travailler sur des mises à jour analogues pour Chrome.

Et maintenant, il semble que Google veuille également vanter les améliorations apportées à Chrome, et la société a déjà commencé le travail à cet égard. Dans un commit repéré par WindowsLatest, un ingénieur de Chromium explique que suivre cette voie pourrait aider Chrome à réduire l’utilisation de la mémoire de « centaines de Mo ».

Autrement dit, la firme de Redmond ne fait que réutiliser Segment Heap, la fonctionnalité qui a permis à Edge de réduire l’utilisation de la mémoire vive (RAM).

De grosses améliorations ?

« L’ajout d’une entrée SegmentHeap au manifeste de chrome.exe indiquera aux versions récentes de Windows (20-04 et au-delà) d’opter pour chrome.exe en utilisant le Segment Heap au lieu de l’ancien Heap. Les détails sont dans le bug mais il semble que le Head par défaut de Windows soit réglé pour les charges de travail des serveurs où le débit est ce qui importe le plus, et Chromium (en particulier en raison de son architecture multi-processus) doit également se soucier de l’empreinte mémoire », peut-on lire dans le commit.

Les expériences avec l’option d’opter pour le Segment Heap pour chrome.exe suggèrent que cela pourrait permettre d’économiser des centaines de Mo dans les processus du navigateur et de l’utilitaire Network Service, entre autres, sur certaines machines, peut-on lire. « Les résultats réels seront très variables, les économies les plus importantes étant réalisées sur de nombreuses machines », lit-on.

Toutes ces améliorations sont possibles que sur les appareils qui sont passés sur Windows 10 May 2020 Update.