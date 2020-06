Adobe Flash sera abandonné à partir du 31 décembre

Adobe a annoncé son intention de déclasser Flash Player en juillet 2017. Après presque 3 ans, l’entreprise a maintenant annoncé la date exacte de sa cessation d’activité — le 31 décembre 2020. Autrement dit, Flash sera abandonné à partir du 31 décembre.

« En annonçant notre décision commerciale en 2017, avec un préavis de trois ans, nous pensions que cela laisserait suffisamment de temps aux développeurs, aux designers, aux entreprises et aux autres parties pour migrer les contenus Flash existants selon les besoins vers de nouveaux standards ouverts », explique Adobe dans son article de blog.

Adobe arrêtera les mises à jour et supprimera les pages de téléchargement de Flash Player de son site Web après le 31 décembre. En outre, la société bloquera le contenu basé sur Flash dans Adobe Flash Player. Mais, il est peu probable que la plupart des gens soient impactés par cette mesure. Il fut un temps où Flash était la norme de facto pour les développeurs qui voulaient créer du contenu multimédia pour le Web, y compris des applications, des jeux et des vidéos. Mais cette époque est révolue depuis longtemps.

Adobe Flash a été créé à l’origine par une entreprise nommée FutureWave, qui a ensuite été rachetée par Macromedia. Adobe a acquis Macromedia au milieu des années 2000. Il fut un temps où une grande majorité de l’Internet reposait sur Adobe Flash pour le multimédia, malgré les problèmes de sécurité. Heureusement, nous disposons maintenant de meilleures alternatives telles que HTML5, WebGL et WebAssembly.

Peu de sites Web utilisent encore la technologie Flash, et la plupart des navigateurs Web modernes ont progressivement supprimé la prise en charge de cette technologie qui a acquis au fil des ans la réputation d’être à la fois une mine de ressources et de contenir les vulnérabilités qui permettaient aux hackers d’infecter votre système avec des logiciels malveillants.

Au revoir !

Mais certains jeux, applications et sites Web Flash plus anciens ne seront probablement jamais mis à jour. Certaines personnes se sont donc empressées d’archiver des dizaines de milliers de jeux Flash plus anciens pour sauvegarder un peu d’histoire de l’Internet.

Si vous avez installé Adobe Flash sur votre machine, vous pouvez le désinstaller en suivant les instructions accessibles depuis ce lien. Adobe indique qu’elle incitera les utilisateurs à désinstaller Flash Player plus tard dans l’année.