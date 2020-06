La dernière ampoule Philips Hue est plus grande et plus lumineuse

La gamme d’ampoules connectées Philips Hue reçoit aujourd’hui de nouveaux produits, dont le plus populaire est probablement une nouvelle ampoule beaucoup plus lumineuse (1 600 lumens) que les lampes Hue traditionnelles. La nouvelle ampoule est uniquement blanche — elle ne permet aucun réglage fantaisiste de la température de couleur — mais elle offre une lumière équivalente à celle d’une ampoule de 100 W, alors que l’ampoule blanche standard Hue n’équivaut qu’à 60 W.

La luminosité a été une limitation des ampoules Hue, et ce nouveau modèle pourrait convaincre les plus indécis. Ce sera trop pour un éclairage d’ambiance, mais cela conviendrait très bien dans une pièce comme une cuisine ou un garage.

Il y a une autre différence essentielle entre ces nouvelles ampoules : elles ont la forme légèrement plus grande de l’ampoule A21, plutôt que la forme standard de l’ampoule A19. Pour de nombreuses utilisations, ce ne sera probablement pas un problème majeur, mais il pourrait s’agir d’un problème sur les lampes ou les luminaires où une ampoule A19 normale est déjà proche du bord de l’appareil. Les nouvelles ampoules A21 ne remplaceront pas les ampoules Hue A19 existantes, mais seront vendues en parallèle.

Les ampoules blanches A21 seront disponibles à partir de juillet au prix de 24,95 euros chacune ; les ampoules blanches A19 se vendent aux alentours de 20 euros chacune. Comme les dernières ampoules A19, les ampoules A21 sont également compatibles avec la connectivité Bluetooth.

Deux autres produits de la gamme Hue sont mis à niveau. Il existe une nouvelle version du Hue Lightstrip multicolore, appelée Hue Lightstrip Plus, qui ajoute la connectivité Bluetooth afin de pouvoir le contrôler sans hub Hue. Le nouveau modèle peut également être coupé à la taille voulue, et les pièces supplémentaires peuvent être rattachées ultérieurement à l’aide des connecteurs inclus. Il y a aussi une nouvelle lampe de table Hue Bloom qui est censée avoir des couleurs plus riches et un meilleur rendement.

La Bloom coûtera 80 euros en noir et en blanc. La Lightstrip Plus coûtera 25 euros pour 1 mètre, et 80 euros pour le double.

Le Bluetooth, meilleur ami des lampes

La gamme Philips Hue, qui est fabriquée par Signify, est depuis des années l’une des meilleures options pour l’éclairage des maisons connectées. La gamme s’est constamment améliorée et étendue au fil des ans, à mesure que la qualité des couleurs s’est enrichie et que de nouvelles options ont été ajoutées. L’une des mises à jour les plus importantes a été l’ajout de la connectivité Bluetooth à la plupart des produits de la gamme. Auparavant, il fallait acheter un petit hub à 60 euros, appelé Hue Pont, pour communiquer avec les lumières.

Maintenant, vous pouvez acheter les lumières et commencer à les utiliser tout de suite en Bluetooth. Il y a certaines limites sans le hub — comme le fait de ne pas pouvoir contrôler les lumières depuis l’extérieur de votre maison — mais cela facilite l’achat de la gamme de produits.