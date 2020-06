OPPO confirme la fabrication de son propre processeur pour ses smartphones

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a changé la dynamique de l’industrie technologique comme jamais. La croissance de Huawei a été paralysée. Elle ne peut plus utiliser les services mobiles de Google ni accéder facilement à des composants essentiels comme le processeur d’un smartphone. En conséquence, les smartphones de Huawei deviennent de plus en plus inutiles en dehors de la Chine et la société s’est efforcée de trouver des « partenaires » appropriés pour s’approvisionner en composants.

Par conséquent, d’autres marques chinoises de smartphones s’efforcent désormais de devenir plus autonomes et de réduire leur dépendance vis-à-vis des entreprises américaines comme Qualcomm, etc. OPPO est l’une de ces entreprises.

La rumeur veut que OPPO travaille sur sa propre puce, la « OPPO M1 », depuis longtemps déjà. L’entreprise a également engagé des cadres de sociétés fabriquant des puces comme MediaTek et Unisoc. En outre, le président de OPPO a confirmé que l’entreprise fabriquera effectivement ses propres puces qu’elle inclura dans ses smartphones.

Dans une récente interview, Liu Bo, le président de l’entreprise chinoise OPPO a confirmé que la marque chinoise de smartphones prévoit de fabriquer ses processeurs en interne pour la croissance future de l’entreprise. « Nous devons nous attaquer à la technologie des puces et faire de cette technologie le moteur essentiel de notre future croissance », a déclaré Bo. Cette initiative de OPPO est considérée comme cruciale pour stimuler la croissance de l’entreprise à l’avenir et la société prévoit de continuer à travailler en étroite collaboration avec des partenaires clés comme Qualcomm, MediaTek et Samsung pour développer le « Mariana Plan ».

En effet, selon le rapport, la société prévoit de commencer à travailler avec les principaux fournisseurs de puces. L’entreprise vise à concevoir, développer et fabriquer ses propres puces à incruster dans ses smartphones.

Les géants s’y mettent

Aujourd’hui, cette fabrication interne de puces devient très populaire dans l’industrie des smartphones. De grandes entreprises comme Google envisagent de fabriquer leurs propres puces pour sa gamme de smartphones Pixel. Il semble que les entreprises voient enfin le bénéfice de ce qu’Apple fait depuis des années. La fabrication de puces en interne pour les smartphones rend les appareils beaucoup plus complets. Les puces personnalisées permettent au fabricant d’intégrer le matériel et les logiciels de manière beaucoup plus transparente.

Bien qu’actuellement, les smartphones OPPO comme le OPPO Reno 4 ou le OPPO Ace 2 utilisent des puces Snapdragon, cela pourrait changer dans un proche avenir.