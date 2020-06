Twitter pourrait bientôt vous permettre de réagir à des tweets avec des émois

Twitter semble être en plein lancement de nouvelles fonctionnalités. Plus tôt dans l’année, Twitter a adopté les emojis en les ajoutant dans les réactions aux DM. Maintenant, la plateforme teste apparemment une nouvelle option qui vous permettrait de répondre à un tweet avec un émoji. Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte par Jane Manchun Wong. Elle a partagé une capture d’écran de cette fonctionnalité en la nommant « Tweet Reactions ».

Comme on peut le voir dans la capture d’écran, les utilisateurs pourraient bientôt avoir la possibilité de réagir aux tweets avec des emojis. Il semble également que Twitter travaille sur une autre option supplémentaire « React with Fleet ». Dans le cadre de ce plan, les utilisateurs pourront également réagir aux tweets avec des messages temporaires appelés « Fleet », qui ont été introduits au début de l’année.

Les Fleets, au cas où vous ne le sauriez pas, sont des tweets temporaires qui disparaissent après 24 heures. Tout comme les tweets traditionnels, les Fleets peuvent aussi inclure des images, des vidéos et des GIF en plus du texte standard et des emojis. Twitter a commencé à tester cette fonctionnalité au Brésil en mars dernier, et elle a depuis été étendue aux utilisateurs en Inde. Les Fleets apparaissent séparément de la timeline principale des utilisateurs et peuvent être vues en haut de la page d’accueil des utilisateurs et de leur page de profil.

Twitter is working on Tweet Reactions…? pic.twitter.com/3Sb6c8cYe3 —Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 10, 2020

En attendant, il n’est pas clair comment l’une ou l’autre des fonctionnalités fonctionnera. On ne sait pas si la réaction sera jointe à un retweet ou si elle sera présentée dans un panneau séparé. Ou encore, si la réaction par un emoji remplacera l’icône de cœur habituelle sur le tweet lui-même. Quoi qu’il en soit, espérons que nous obtiendrons des réponses le plus tôt possible.

Une fonctionnalité attendue

Étant donné la disponibilité d’outils analogues sur d’autres plateformes de messagerie, il est logique que Twitter évolue dans le même sens, en exploitant les comportements habituels de messagerie afin de faciliter un plus grand engagement. Il est probable que Twitter constate une bonne utilisation des « réactions » au sein des DM et qu’elle envisage maintenant d’étendre cette fonctionnalité aux tweets sur sa timeline.

Comme pour toutes les fuites de ce genre, rien ne garantit que la fonctionnalité ira un jour au-delà du test interne pour une diffusion à grande échelle.