La sortie de Huawei Mate 40 pourrait avoir lieu en octobre

Le Huawei Mate 40 est l’un des smartphones dont on parle le moins sur la toile, et qui pourtant devrait être lancé cette année. Mais, on vient de nous donner une petite information sous la forme d’une potentielle date de sortie dudit smartphone.

Selon une fuite publiée sur Weibo, Huawei lancera sa prochaine série phare de smartphones Mate 40 en octobre. Il convient de mentionner que nous ne connaissons pas la source de cette information, et que ce n’est pas à cette date que nous nous attendions à ce que la gamme soit lancée. Autrement dit, il est important de prendre des pincettes sur les dires de cette source.

Nous nous attendions à ce que le Huawei Mate 40 soit lancé en septembre, car c’est à ce moment-là que le Huawei Mate 30 a été lancé, et un retard — si c’est bien cela — jusqu’en octobre repousserait le smartphone à la période difficile où nous attendions le lancement du Pixel 5 de Google.

Nous ne savons pas grand-chose du Huawei Mate 40 pour l’instant, bien que la source suggère qu’il aura un processeur gravé en 5 nm. Nous nous attendons à ce que ce soit le Kirin 1000, car le Mate 30 avait le Kirin 990 et le Mate 20 le Kirin 980, bien que nous ne sachions pas grand-chose d’autre sur ce processeur, et nous avons également entendu parler d’un Kirin 1020.

Le Huawei Mate 40 ne sera probablement pas livré avec les applications et les services Google, dû à l’interdiction de Huawei qui court depuis 2019, et pour laquelle Google a été contraint d’interdire à la société de mettre ses services sur les smartphones Huawei, y compris Google Maps, Chrome, Gmail ou le Play Store. Depuis que ses smartphones Android n’ont plus certaines des applications les plus importantes, la popularité de Huawei a quelque peu diminué dans l’hexagone.

Google contre Huawei

Il serait donc intrigant de voir Huawei modifier la sortie de son smartphone pour être en concurrence directe avec le tout nouveau flagship de Google. Les deux smartphones sont susceptibles d’offrir des caractéristiques haut de gamme en matière de photographie, et peut-être aussi une excellente qualité d’écran, de sorte qu’ils seraient en concurrence directe dans de nombreux domaines.

Si le lancement en octobre est retardé, au lieu d’être prévu depuis le début par Huawei, il est peu probable que l’entreprise ait déplacé son lancement dans le but explicite de concurrencer Google. Il est plus probable que l’entreprise ait changé de date de lancement en raison de la pandémie liée au COVID-19, mais la rivalité qui en résultera sera tout de même intrigante à voir.