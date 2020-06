Adobe lance Photoshop Camera, une application gratuite pou embellir vos photos

Les jeunes créateurs sur Internet comptent sur les caméras des smartphones pour leur prochain titre à succès. Qu’il s’agisse d’une petite vidéo TikTok de 15 secondes ou d’une photo d’un repas avec un tas de filtres, les caméras des smartphones ont aidé les créateurs à faire à peu près n’importe quoi. Si le matériel photo des smartphones s’est amélioré, les applications qui traitent toutes les photos et vidéos qui y sont enregistrées se sont également améliorées.

Depuis toujours, Adobe Photoshop est un guichet unique pour la plupart des passionnés de photographie numérique. L’année dernière, Adobe a annoncé son intention d’introduire la magie de Photoshop dans les smartphones, en plus du lancement de Photoshop pour l’iPad. Bien qu’Adobe propose déjà un grand nombre d’applications mobiles, dont certaines avec la marque Photoshop, celle-ci a quelque chose de particulier.

Intitulée « Adobe Photoshop Camera », l’application est désormais disponible en téléchargement gratuit sur Android et iOS, plusieurs mois après avoir été disponible en version bêta limitée. Adobe estime que sa nouvelle application a beaucoup plus à offrir que les traditionnelles applications de retouche photo sur les appareils mobiles. Adobe Photoshop Camera est alimenté par la plateforme d’IA de la société appelée Sensei qui fait toute la magie.

Les créateurs s’appuient sur diverses applications de retouche photo pour faire ressortir leur contenu. Cependant, tout le monde n’est pas à l’aise pour passer beaucoup de temps sur des applications compliquées. Adobe Photoshop Camera promet de peaufiner automatiquement vos photos et de leur donner un aspect très spécial. L’application peut décider automatiquement des meilleurs réglages pour votre photo, tout en laissant les professionnels les ajuster manuellement selon leurs goûts.

L’application Photoshop Camera d’Adobe ne remplace pas Instagram ou Snapchat pour les créateurs. L’application est plutôt un pont entre l’appareil photo du smartphone et la plateforme sociale de leur choix. Adobe estime que vous obtiendrez des photos plus belles si vous utilisez l’application Photoshop Camera pour les retoucher. Vous pouvez soit prendre une photo dans Photoshop Camera, soit prendre une image existante et appliquer des filtres. L’objectif est de réduire les retouches et de laisser l’IA décider des effets à appliquer.

L’IA au cœur de la plateforme

Au cœur de toute cette magie se trouve la plateforme Sensei d’Adobe. Cette plateforme basée sur l’intelligence artificielle ne se contente pas d’alimenter l’application Photoshop Camera, mais elle permet également d’utiliser un certain nombre de fonctionnalités utiles dans sa suite d’applications de montage multimédia sur un environnement de bureau. La capture d’une belle photo nécessite encore quelques compétences en photographie. Mais après cela, une application pour smartphone peut gérer à peu près tout.

L’application Adobe Photoshop Camera permet aux développeurs de créer leurs propres objectifs. Vous pouvez télécharger et installer ces objectifs de manière sélective dans l’application. Chaque objectif offre un certain nombre de variantes, qui peuvent ensuite être personnalisées en fonction des préférences de l’utilisateur.

Photoshop Camera est à la hauteur de ses attentes — j’ai pu tester la bêta, et j’ai été bluffé par le rendu. L’application ne remplacera pas les célèbres filtres Instagram ou les Lens de Snapchat alimentés par la réalité augmentée, mais elle ajoute une autre dimension au monde de l’édition de photos mobiles pour les créateurs.

La puissance de Photoshop dans vos mains, sans l’interface complexe, est quelque chose que la plupart des utilisateurs admireraient. Et c’est gratuit. Alors qu’une version mobile de Lightroom et plusieurs autres applications d’édition photo existent déjà sur les boutiques Android et iOS, Photoshop Camera promet d’ajouter un charme logiciel à vos photos. Photoshop Camera, qui est maintenant disponible pour iOS et Android.