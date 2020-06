Le Xbox Game Pass ajoute 8 nouveaux jeux pour juin 2020

Le Xbox Game Pass, un service d’abonnement qui permet aux joueurs de jouer à plus de 100 jeux sur les consoles Xbox et les PC. Et si vous êtes un abonné au Xbox Game Pass, vous serez heureux d’apprendre qu’il y a beaucoup à attendre en juin. Le Game Pass est souvent considéré comme une sorte d’offre de type Netflix pour les jeux vidéo qui contribue à ouvrir la nouvelle ère du jeu numérique, une ère qui continue à éloigner l’industrie des copies physiques des jeux. Il a été lancé en juin 2017.

En effet, Microsoft a détaillé les jeux qui seront proposés sur le service tout au long du mois. Nous avions déjà eu la confirmation de la tête d’affiche du mois de juin, No Man’s Sky, mais hier, Microsoft a confirmé qu’il arrivera sur le Game Pass aujourd’hui, le 11 juin. Il sera disponible sur les versions console et PC du Xbox Game Pass, donc, quelle que soit votre plateforme, vous pourrez le récupérer avec un abonnement actif.

Ce jeudi 11 juin est un grand jour pour le Xbox Game Pass. No Man’s Sky sera rejoint par Dungeon of the Endless sur console et PC; Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix sur console; Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sur console; Battletech sur PC ; et Battlefleet Gothic Armada 2 sur PC.

Ces éditions couvrent un assez large éventail de genres, bien qu’à part No Man’s Sky, ces ajouts à Kingdom Hearts pourraient bien être le plus grand attrait pour beaucoup de joueurs. Ces collections HD couvrent une grande partie de la série Kingdom Hearts avant Kingdom Hearts 3, et elles constituent un bon point de départ pour tous ceux qui ont déjà été intéressés par la série.

Les ajouts du 11 juin ne sont pas les seules choses que nous devons attendre avec impatience ce mois-ci. Le 18 juin, nous verrons Bard’s Tale Remastered et Resnarkled arriver sur les versions console et PC du Game Pass, ainsi que Thronebreaker — un jeu situé dans l’univers de The Witcher — sur PC. Au total, 8 jeux débarquent sur Xbox Game Pass ce mois-ci.

D’autres jeux disparaissent

Malheureusement, d’autres jeux quitteront le service en juin. Le 15 juin, nous verrons Book of Demons, Everspace, Resident Evil Revelations, Riptide GP : Renegade, Riverbond, Samorost 3, Superhot, Supermarket Shriek, The Last Door: Season 2, et The Still of the Wind sortir du Xbox Game Pass, donc si vous êtes en train de jouer à l’un d’entre eux, il faudrait bientôt le terminer.

Consultez l’article sur Xbox Wire pour en savoir plus sur les mises à jour du Xbox Game Pass qui arriveront en juin. Le Xbox Game Pass coûte moins de 10 euros par mois et offre un nombre important de jeux sur Xbox et PC.