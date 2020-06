Quelques étapes recommandées avant l’installation de Windows 10 May 2020 Update

Si Windows 10 version 2004, ou May 2020 Update, est sur le point d’être installée sur votre appareil, quelle que soit la méthode (Windows Update, Media Creation Tool, ou les images ISO), vous vous attendez probablement à un processus transparent d’un bout à l’autre. Et à vrai dire, c’est tout à fait logique, surtout si vous utilisez Windows Update pour l’ensemble du processus.

La version 2004 de Windows 10 n’apparaît que pour les appareils pour lesquels l’ensemble devrait être sans défaut, mais il existe tout de même quelques recommandations auxquelles vous pouvez vous référer afin de réduire la probabilité de problèmes rencontrés lors de l’installation.

En d’autres termes, les étapes détaillées dans la suite de cet article pourraient aider à prévenir les problèmes rencontrés lors de l’installation de la mise à jour May 2020 Update sur votre PC Windows 10 et ainsi garantir que tout fonctionne correctement.

Supprimer un logiciel antivirus tiers

Je ne recommande généralement pas aux utilisateurs de supprimer les logiciels antivirus pour des raisons évidentes, mais ce n’est pas un secret que par le passé, certains outils tiers ont bloqué l’installation des mises à jour des fonctionnalités de Windows 10, ce qui a entraîné toutes sortes d’erreurs.

Donc si vous utilisez un autre produit que Microsoft Defender, la meilleure façon de procéder est de le supprimer avant de commencer la mise à jour vers la version 2004 et de le réinstaller une fois l’ensemble terminé.

De toute façon, rien ne devrait se passer pendant le processus d’installation et votre ordinateur devrait être en sécurité pendant tout ce temps. Cependant, si vous faites cela, assurez-vous que l’installation de la protection antivirus sur l’appareil est la première chose que vous faites lorsque vous relancerez votre ordinateur après la mise à jour May 2020 Update.

En outre, vous devriez également désactiver d’autres logiciels de sécurité comme les pare-feu, car ils pourraient également causer des problèmes de compatibilité et bloquer la mise à jour vers Windows 10 version 2004.

Mettez à jour tous vos pilotes

La mise à jour de vos pilotes doit être une priorité avant l’installation de la mise à jour May 2020 Update, et ce pour une bonne raison. Les pilotes incompatibles peuvent entraîner toutes sortes de problèmes après l’installation de la nouvelle version du système d’exploitation, mais peuvent aussi la bloquer complètement et faire échouer le tout.

Microsoft met généralement en place des blocs de mise à jour sur les appareils qui utilisent des pilotes incompatibles, mais vous devez préparer l’ordinateur à la mise à jour en installant de toute façon toutes les dernières versions. Ainsi, si la mise à jour apparaît sur votre appareil ou si vous souhaitez l’installer en utilisant une autre méthode, assurez-vous simplement que vous utilisez les derniers pilotes.

Faites-le avant de commencer le processus de mise à jour — en plus, vous pouvez également vérifier la présence de nouveaux pilotes après la fin de la mise à jour à la version 2004, car certains fabricants pourraient lancer de nouvelles versions spécifiques à la mise à jour May 2020 Update.

Déconnectez les périphériques dont vous n’avez pas besoin

Lors de la mise à jour vers Windows 10 May 2020 Update, vous ne devez garder connecté que les périphériques dont vous avez besoin pendant le processus. En d’autres termes, vous devez déconnecter tous les accessoires USB qui ne seront pas utilisés pendant la mise à jour, y compris les lecteurs de cartes et les périphériques de stockage USB. La meilleure façon de procéder consiste à ne garder que la souris et le clavier connectés au périphérique, car cela réduit la probabilité de rencontrer des problèmes dus aux pilotes pendant la mise à jour.

Par le passé, l’installation des mises à jour des nouvelles fonctionnalités de Windows 10 échouait à cause des différents périphériques qui étaient connectés à l’appareil, donc le fait de ne garder que la souris et le clavier est un moyen simple d’éviter que cela ne se produise.

Pour l’instant, il n’y a aucun rapport d’échec de la mise à jour de Windows 10 May 2020 Update, et tout cela parce que Microsoft utilise une approche très prudente. En fait, toutes ces recommandations sont censées vous aider à vous assurer que tout fonctionne comme prévu, quelle que soit la configuration de votre ordinateur.