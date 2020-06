Google Maps intègre des fonctionnalités pour se déplacer plus sereinement avec le COVID-19

Dans une démarche qui renforce le rôle de Google Maps en tant que système de localisation et de guidage de facto pour tous les smartphones, la société a ajouté un certain nombre de caractéristiques de sécurité à l’application. En se concentrant principalement sur les problématiques liées au COVID-19 — comme la distance sociale — Google Maps a ajouté des alertes sur des informations importantes liées à la sécurité ainsi qu’un certain nombre d’informations sur la santé dans les transports publics.

Google Maps permet de voir plus facilement à quel point une gare est habituellement bondée, mais comme ces données historiques ne s’appliquent pas nécessairement à l’heure actuelle, vous avez toujours la possibilité de visualiser les données en direct pour connaître réellement la fréquentation. Ainsi, la dernière mise à jour de Google Maps permet à l’utilisateur de mieux comprendre les potentielles conditions de transport dans les trains, les bus et autres types de transport public.

« Il suffit de rechercher une gare sur Google Maps ou de taper sur la gare sur la carte pour voir les horaires de départ et les données sur l’affluence, lorsqu’elles sont disponibles », a écrit Ramesh Nagarajan, directeur de produit chez Maps, dans un article de blog. Google Maps tire ces informations anonymes des personnes qui ont activé l’historique de localisation sur leur compte Google. L’entreprise note que ce paramètre est désactivé par défaut, mais les applications de Google ont l’habitude de vous encourager à l’activer pour une meilleure expérience.

Autrement dit, Maps avertira les utilisateurs en temps réel sur l’affluence, l’accessibilité et la température dans les transports en commun ou à une station en particulier.

De plus, des alertes supplémentaires sont également en cours d’élaboration pour le mode conduite, qui « vous informeront des centres de dépistage du COVID-19, et des restrictions sur votre itinéraire ». Google affichera ces alertes sur l’écran principal des directions et également après le début de la navigation si votre itinéraire est affecté. Ces alertes seront visibles pour tous les modes de déplacement : en voiture, à vélo, à pied et en transports en commun.

Maps s’adapte au COVID-19

Enfin, lorsque vous vous rendez dans un établissement médical ou un centre de dépistage du COVID-19, Google Maps vous incitera à faire quelques recherches rapides pour vous assurer que vous ne serez pas refusé une fois sur place. « Un rendez-vous peut être nécessaire pour le test du COVID-19 ici » est un exemple d’alerte, qui sera lancée à partir de cette semaine pour les établissements médicaux en Indonésie, en Israël, aux Philippines, en Corée du Sud et aux États-Unis.

En mars dernier, Google Maps a commencé à encourager les utilisateurs à appeler leur médecin s’ils ressentaient de nouveaux symptômes de coronavirus avant de se rendre à l’hôpital ou sur d’autres sites. Cette mesure a été prise lors de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, alors que certains établissements de santé étaient débordés. Google a également mis davantage l’accent sur les options de plats à emporter et de livraison dans l’application, alors que de nombreux restaurants restent fermés aux clients.