La nouvelle application Sonos et la plateforme S2 sont disponibles

Sonos lance aujourd’hui sa nouvelle application et sa plateforme S2. La nouvelle application (maintenant avec une icône beige) est maintenant disponible sur l’App Store et le Google Play Store, et ce sera le seul moyen de contrôler les dernières enceintes de l’entreprise : la Sonos Arc, la Sonos Five et le Sonos Sub (Gen 3). Sonos affirme que la nouvelle plateforme inclut la prise en charge de technologies audio à plus haute résolution telles que le Dolby Atmos sur le Sonos Arc, une meilleure sécurité et une interface utilisateur améliorée.

La nouvelle application prend en charge tous les appareils modernes de Sonos, y compris ceux que vous contrôliez précédemment avec l’ancienne application. Vous avez la possibilité de mettre à jour votre système existant vers S2 ou de continuer à utiliser l’ancienne application pour contrôler ces produits. Cette application existante est toujours en ligne sur les boutiques d’applications Android et iOS, mais elle a été renommée Sonos S1 Controller.

En outre, la société indique qu’elle ne recevra pas de nouvelles fonctionnalités et services par des mises à jour. Cependant, elle continuera à recevoir des correctifs de sécurité, des corrections de bugs et une prise en charge des services musicaux.

La nouvelle mise à jour S2 est disponible pour la plupart des enceintes actuelles de Sonos mais pas pour tous. Les anciens produits comme la Zone Player, la CR200, la Bridge, la Connect (Gen 1), la Connect : Amp (Gen 1) et la Play:5 (Gen 1) ne seront pas mis à jour, et vous devrez utiliser le S1 Controller si vous souhaitez continuer à les utiliser.

Cependant, l’ancienne application S1 Controller ne fonctionnera pas avec les produits Sonos commercialisés après mai 2020, qui incluent les nouveaux Arc, Five et Sub.

Incompatibilité Sonos S1 et S2

Là où les choses se compliquent un peu, ce sont les foyers qui ont un mélange d’enceintes compatibles S1 uniquement et S2. Il est techniquement possible d’exécuter côte à côte un produit S1 et un produit S2. Cependant, il s’agira en fait de produits Sonos distincts, et vous ne pouvez pas grouper des enceintes sur la plateforme S1 avec des enceintes sur la plateforme S2. Sonos continue d’offrir une remise significative sur le nouveau matériel aux propriétaires de ces vieillissants appareils comme moyen de les faire évoluer vers la plateforme S2 sans complications.

La nouvelle application Sonos est désormais disponible sur Android, iOS et iPadOS.