Voici le premier aperçu du Mi Band 5 de Xiaomi

Le Xiaomi Mi Band 5 a reçu une plus grande médiatisation que la plupart des bracelets d’activité bon marché, avec d’abondantes fuites et rumeurs depuis plusieurs mois maintenant, et nous avons vu les premiers détails officiels sur l’appareil apparaître sur la toile.

Plus tôt la semaine dernière, nous avons appris que Xiaomi lèverait le voile sur son Mi Band 5, son bracelet d’activité de nouvelle génération, en Chine, le 11 juin. La société n’a confirmé que le nom et n’a rien révélé sur sa conception ou ses fonctionnalités. Cependant, aujourd’hui, Xiaomi a utilisé la plateforme sociale Weibo pour nous donner un premier aperçu du Mi Band 5.

Xiaomi a utilisé son compte Weibo officiel pour partager l’affiche ci-dessous. Cela confirme que le Mi Band 5 présentera presque le même design que son prédécesseur, le Mi Band 4. Un examen plus approfondi de l’affiche indique que l’écran sera légèrement incurvé sur les bords par rapport au design plat du Mi Band 4. Le bouton circulaire sous l’écran est remplacé par un U inversé, vu pour la première fois sur le Mi Band 4 NFC Edition.

Une autre observation mineure est le nouveau design du bracelet. Les bracelets de couleur unie seront bientôt accompagnés de bandes bicolores, avec un bracelet coloré (rouge et jaune illustré ci-dessous), et un encadrement de l’écran en noir. Ce dernier semble beaucoup plus sobre. En outre, le bracelet devrait être disponible dans les coloris vert, rouge, jaune et noir, alors que la Mi Band 4 n’était disponible qu’en noir dans la plupart des régions.

L’affiche donne également un aperçu de certaines des fonctionnalités du Mi Band 5, y compris la prise en charge de la technologie NFC pour les paiements en déplacement (repris du Mi Band 4 NFC Edition), plusieurs modes dédiés au suivi de vos activités sportives, ou encore un suivi de santé pour les femmes (suivi du cycle menstruel).

Axé sur le suivi du sport

En outre, la rumeur suggère en outre que le Mi Band 5 sera équipé d’un capteur SpO2 pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang. Elle pourrait également remplacer Xiao AI, l’assistant vocal de la société, par Amazon Alexa sur les marchés mondiaux. Enfin, on s’attend à voir Xiaomi proposer un nouveau type de chargeur avec ce bracelet d’activité.

Il s’agit d’un ensemble impressionnant de fonctionnalités pour un appareil de suivi d’activité qui coûtera probablement beaucoup moins cher que des appareils de Garmin, Fitbit ou Apple Watch, et les rumeurs laissent entendre que ce n’est qu’une petite partie, avec d’autres fonctionnalités de remise en forme à venir.