Ce développeur a réalisé un masque qui montre les mouvements du visage lorsque vous parlez

La pandémie de coronavirus ne montrant aucun signe de ralentissement, et il est important que les gens commencent à porter des masques dans les lieux publics. Cependant, le plus grand problème des masques n’est pas le fait qu’ils donnent une sensation de chaleur au visage, ni le fait qu’ils tirent constamment sur les oreilles. Non, le problème le plus ennuyeux, à part le fait que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, c’est que personne ne peut voir vos lèvres bouger quand vous parlez et c’est vraiment bizarre.

Cependant, un développeur a maintenant essayé de résoudre ce problème en fabriquant un masque qui peut montrer les émotions du porteur. Le développeur, Tyler Glaiel, a partagé une vidéo sur Twitter montrant le masque en action. Le masque simule le mouvement des lèvres lorsque la personne qui le porte parle. De plus, la batterie est à l’intérieur du masque lui-même, donc vous n’avez pas besoin de transporter quelque chose de plus.

Dans la vidéo, Glaiel porte un masque en tissu noir avec 16 lumières LED. Chaque fois qu’il parle, les lumières se déplacent de deux rangées pour signaler que la bouche est fermée, puis s’étendent en cercle pour signifier qu’elle est ouverte. Les lumières peuvent même former un sourire.

« J’ai terminé mon masque. Il n’y a plus de fils. Je n’ai plus rien à porter dans ma poche. C’est entièrement basé sur une batterie de 9 V incluse dans le masque », indique Glaeil en montrant son visage. « Et je peux faire un sourire ».

De nombreux utilisateurs de Twitter ont été enthousiasmés par la perspective d’un masque montrant les émotions.

Vous pouvez créer votre masque

Si vous souhaitez vous procurer un tel masque, vous pouvez apparemment vous en fabriquer un vous-même. Tyler a partagé des instructions de construction détaillées dans un article sur Medium, et il mentionne que toute personne de plus de 15 ans sera probablement capable de le construire. Voici les liens vers l’article Medium et le code source Arduino sur GitHub dont vous aurez besoin pour le projet. Si vous finissez par créer un masque basé sur ce projet, n’hésitez pas à le faire savoir.

Il a également partagé le code source du contrôleur de LED sur sa page GitHub, vous devrez donc le cloner également.

À l’ère de la nouvelle pandémie de coronavirus, la capacité à ressentir des émotions est quelque chose que les gens ne considèrent plus comme acquis.