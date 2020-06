Le nom de Samsung Galaxy Watch 3 confirmé par le régulateur des télécommunications thaïlandais

Si l’on considère que la première montre Galaxy Watch de Samsung a été lancée en 2018, le niveau d’attente est élevé pour sa successeure – bien qu’il semble que Samsung saute un numéro et la lance sur le marché comme étant la Galaxy Watch 3.

Il semble étrange de sauter complètement un chiffre, mais cela éviterait la confusion en ce qui concerne la Galaxy Watch Active 2, plus sportive, que Samsung fabrique également. Pour l’instant, la montre originale est moins chère que la Watch Active 2, mais elle a également un an de plus.

Samsung prépare apparemment le lancement de sa nouvelle génération de smartwatch, la Galaxy Watch 3. L’appareil a été certifié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) en avril dernier. Elle est maintenant disponible sur le site Web de l’organisme de régulation des télécommunications thaïlandais, la National Telecommunication and Broadcasting Commission (NBTC).

Il est à noter que la liste du MIIT n’avait révélé que les numéros de modèle et aucun nom. Cependant, la référence sur le site thaïlandais a confirmé les rumeurs selon lesquelles il s’agirait en fait du prochain modèle de la gamme Galaxy Watch de Samsung. En fait, la liste a également révélé certaines des principales spécifications de l’appareil.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, la Galaxy Watch 3 (modèle SM-R855F) sera dotée d’un écran de 41 mm. Elle prendra également en charge la connectivité LTE. Cela signifie que les utilisateurs pourront passer ou recevoir des appels téléphoniques à partir de l’appareil lui-même. À part cela, la référence sur le site de la NBTC ne donne pas beaucoup d’informations sur la prochaine smartwatch.

Un lancement le 5 août ?

En revanche, le MIIT avait révélé que la Galaxy Watch 3 proposera un modèle de 45 mm en plus de la variante de 41 mm. Il a également suggéré que les deux modèles seront disponibles en version Wi-Fi uniquement et en version Wi-Fi + LTE. Tous les modèles seront également compatibles avec la Wi-Fi à 2.4 GHz et la connectivité Bluetooth.

Il est à noter que deux des prochains modèles de Galaxy Watch ont également été récemment certifiés par la Commission fédérale américaine des communications (FCC). Ils portent les numéros de modèle SM-R845 et SM-R855. Au moins la R845 sera livrée avec une résistance MIL-STD-810G et une résistance à l’eau de 50 m, a révélé la liste.

Le lancement de la smartwatch est prévu pour le 5 août, en même temps qu’une pléthore d’autres produits de Samsung, dont la Galaxy Note 20.