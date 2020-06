Après tout, le Pixel 4a peut se vanter de la charge sans fil

Google va bientôt dévoiler le successeur de son smartphone Pixel de milieu de gamme, le Pixel 4a. La rumeur voulait qu’il arrive avant la fin du mois de mai, mais la pandémie liée au COVID-19 a repoussé son lancement. Et juste au moment où nous pensions tout savoir sur le Pixel 4a une nouvelle fuite a été découverte.

Grâce à ESR, le fabricant de coques, étuis et autres accessoires pour les smartphones, nous avons appris ces derniers jours que le Pixel 4a pourrait arriver avec l’une des caractéristiques les plus pratiques du marché : la charge sans fil. L’entreprise a publié sur son site Web une liste de quelques coques du Pixel 4a, et celles-ci nous en disent plus sur ce que l’on peut attendre du smartphone de milieu de gamme de Google. En effet, elles nous éclairent sur la capacité de charge sans fil sur le smartphone, comme le montre le rendu ci-dessus.

C’est la première fois que nous entendons (ou voyons) l’inclusion de la recharge sans fil dans le prochain smartphone de milieu de gamme de Google. Tous les précédents rapports ont nié la possibilité que la charge sans fil soit prise en charge par le Pixel 4a. Son prédécesseur ne l’incluait pas et il ne serait pas logique que le géant de Mountain View l’ajoute maintenant.

Cependant, étant donné le lancement de l’iPhone SE 2020 plus tôt cette année, ainsi que les rumeurs selon lesquelles Google prévoit de le vendre moins cher en fixant le prix du Pixel 4a à 349 dollars, la fonction de recharge sans fil ne ferait qu’en faire un achat plus salvateur pour les utilisateurs.

Évidemment, il est important de prendre cette fuite avec des pincettes. Les fabricants d’étuis de smartphone ont tendance à copier-coller les images des produits et ce rendu pourrait très bien être pour un certain vaisseau amiral.

Une date de lancement inconnue

Quant au Pixel 4a, sa conception et ses caractéristiques seront conformes à celles de la plupart des smartphones modernes. Il comprendra un écran poinçonné pour loger la caméra frontale, le processeur Snapdragon 730G de Qualcomm, jusqu’à 6 Go de RAM et une seule caméra à l’arrière, ce qui reflète la confiance de Google dans la photographie numérique.

Nous n’avons actuellement aucune information sur la date de lancement du Pixel 4a, mais je vous tiendrais informés des prochaines mises à jour.