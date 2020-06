La première version de Windows 10 21H1 est en cours de construction

Maintenant que Microsoft a déjà livré la mise à jour May 2020 Update pour les possesseurs d’un périphérique sous Windows 10, ou la version 2004, la société peut commencer à se concentrer sur la prochaine mise à jour des fonctionnalités de son système d’exploitation.

Et d’après ce que l’on voit, Microsoft a déjà compilé les premières versions de Windows 10 version 2009 (21H1), qui devraient arriver à l’automne de cette année, peut-être sous le nom de November 2020 Update.

La build 20133.1000 de Windows 10 a récemment été repérée en ligne, et bien qu’elle ne soit pas encore disponible pour des tests, c’est le signe que Microsoft accélère le travail à cet égard et pourrait apporter une version aux utilisateurs du programme Windows Insider dans les prochaines semaines.

Microsoft elle-même a récemment confirmé que la première version de la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 pourrait arriver pour les Insiders d’ici la fin de ce mois. On peut donc légitimement penser que cette version est proche de voir le jour.

D’après le traditionnel calendrier de Microsoft, la prochaine mise à jour de Windows 10 est la version 2009, qui devrait être lancée en novembre 2020. Ce ne sera pas une version majeure, car Microsoft va probablement se concentrer sur l’amélioration de l’expérience avec le système d’exploitation et améliorer encore la stabilité d’une manière analogue à l’approche utilisée pour la mise à jour poussée en novembre 2019.

Quelle est la prochaine étape pour Windows 10 ?

En d’autres termes, après l’énorme mise à jour Windows 10 May 2020 Update, la mise à jour attendue en novembre 2020 se concentrera probablement sur des améliorations mineures, avec une nouvelle mise à jour importante qui devrait ensuite être lancée au printemps de l’année prochaine.

Les premières versions pour les Insiders seront bientôt disponibles, et nous en saurons plus sur ce qui sera disponible dans la version 2009 au fur et à mesure de l’avancement du développement, très probablement pendant l’été. Cette mise à jour des fonctionnalités est censée être finalisée en septembre, puis poussée aux utilisateurs en novembre.