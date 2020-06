Microsoft Teams va permettre à 300 utilisateurs de participer à la même réunion

Microsoft Teams est l’un des services dont l’adoption est montée en flèche ces derniers mois, car de plus en plus de personnes travaillent à distance, et Microsoft sait qu’elle doit continuer à améliorer la plateforme pour maintenir cette dynamique le plus longtemps possible.

Mais en même temps, Microsoft Teams a également besoin d’un certain nombre de mises à jour urgentes pour mieux faire face à la concurrence d’autres services comme Zoom, de sorte que Microsoft travaille maintenant 24 heures sur 24 sur une série d’améliorations qui sont censées être mises en service cet été pour sa plateforme Teams.

L’une d’entre elles est l’augmentation du nombre de participants à une réunion Microsoft Teams, le géant du logiciel prévoyant de relever la limite maximale pour la deuxième fois en quelques mois seulement.

Le mois dernier, par exemple, Microsoft a commencé à autoriser jusqu’à 250 membres en même temps dans une réunion de Microsoft Teams, et maintenant la société veut augmenter cette limite à 300 participants. Tout cela devrait se produire dans le courant du mois, selon Microsoft elle-même, qui a partagé davantage d’informations sur la feuille de route de Microsoft Teams.

« Pour aider les clients à répondre à l’évolution rapide des besoins en matière de communication et de réunions, nous augmentons à 300 le nombre maximum de participants autorisés dans une réunion Teams. Nous prévoyons de permettre cette nouvelle augmentation en juin », déclare Microsoft.

Une nécessité

Toutes ces augmentations du nombre maximum de participants sont la preuve vivante que Microsoft Teams se développe de plus en plus ces jours-ci, et ce que fait Microsoft, c’est simplement répondre aux commentaires de ses clients.

Il s’agit sans aucun doute d’un changement dont ont besoin de nombreuses grandes entreprises utilisant Teams, et Microsoft qui essaie de s’améliorer est la bonne voie à suivre, non seulement maintenant que l’adoption monte en flèche, mais aussi à long terme, d’autant plus que l’entreprise veut être leader sur ce marché.