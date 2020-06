Apple pourrait réaliser des « abonnements groupés » pour ses produits et services

Une mise à jour d’iOS a révélé des détails sur les prochaines « offres groupées » et « abonnements groupés » d’Apple pour les produits et services Apple. Une mise à jour pour la bêta de iOS 13.5.5 a montré que Apple prépare plusieurs offres groupées dans un proche avenir. Les références aux offres et abonnements groupés n’ont pas précisé quels produits et/ou services seraient proposés, mais les indices de la dernière mention de ces conditions nous donnent une petite idée de ce qui va bientôt se passer.

Nous entendons parler du potentiel regroupement de plusieurs services Apple depuis juin 2018, mais un rapport de Bloomberg de novembre dernier a relancé l’idée en révélant un potentiel accord avec les partenaires de contenu d’Apple News+ qui leur donnerait une plus petite part des revenus dans le cas où le service serait vendu en tant qu’offre groupée. Mais si le géant de la technologie veut que le contenu d’Apple Music fasse partie de l’accord, il s’est heurté à des difficultés avec les studios qui détiennent les droits sur ce contenu.

Les services d’Apple qui nécessitent un abonnement sont Apple Music, Apple TV+. et Apple News+. Chacun de ces services est censé coûter environ 10 euros par mois. Si les « offres » mentionnées combinent deux ou plusieurs de ces services, il ne serait pas surprenant de constater qu’une quelconque remise constitue une aubaine pour les clients d’Apple qui sont déjà sur le point de profiter des offres d’Apple.

Selon un rapport de 9to5Mac, les références aux termes « offres groupées » et « abonnements groupés » n’existaient pas officiellement avant la dernière version des fichiers internes d’iOS 13.5.5. Les codes sont « liés au système de gestion des abonnements des services d’Apple comme Apple News+ », ce qui nous permet d’exclure que cette activité « package » concerne des produits tiers.

Réellement intéressant ?

Il est toujours possible, mais peu probable qu’Apple regroupe ses produits matériels de nouvelle génération avec des services d’abonnement. Imaginez que vous achetiez une paire d’écouteurs Powerbeats Pro et que vous obteniez un abonnement (à prix réduit) à Apple Music+ — avec un prix qui pourrait bien remonter à 10 euros après… disons… un an ?

Seriez-vous plus enclin à vous abonner à un service Apple (Music, News+, TV+) si vous pouviez obtenir plus d’un service à un prix réduit ? Une fois que vous êtes abonné à un service, quelle est la probabilité que vous vous désabonniez de ce service ? Quelle est la probabilité que vous vous désabonniez de Netflix ?