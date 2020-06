Samsung a une application de smartwatch pour faire du lavage des mains une habitude

La société s’est appuyée sur une étude réalisée en 2020 par l’University College London, qui affirme que le lavage des mains 6 à 10 fois par jour est optimal — plus les visites aux toilettes et avant de manger. Le lavage des mains a toujours été un moyen important de prévenir la propagation du virus, mais avec la pandémie du COVID-19, il est plus important que jamais d’adopter une routine de lavage des mains.

Samsung a donc créé une nouvelle application de lavage des mains pour les propriétaires de Galaxy Watch et Gear, qui les aidera à le faire.

Appelée simplement Hand Wash, cette nouvelle application est disponible dans le Galaxy Store pour les modèles Gear S3, Gear Sport, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active et Galaxy Watch Active 2. Elle est simple dans sa fonctionnalité, car elle permet aux utilisateurs de définir des rappels et des alarmes pour se laver les mains à intervalles réguliers. Par exemple, les utilisateurs peuvent configurer l’application pour qu’elle leur rappelle de se laver les mains toutes les deux ou trois heures, ce qui déclenche des alarmes à ce moment-là.

Lorsqu’il s’agit de se laver les mains, ce n’est pas seulement la fréquence qui est importante. Le temps que vous passez à vous laver les mains est également important. Ainsi, lorsque l’application vous indique qu’il est temps d’aller à l’évier, elle affiche un compte à rebours qui vous permet de savoir si vous vous êtes bien lavé les mains.

Le compte à rebours dure 25 secondes au total, dont 5 secondes pour allumer l’eau et prendre le savon, puis 20 secondes pour se frotter les mains. L’application vous indiquera également le temps écoulé depuis votre dernier lavage des mains, vous permettra d’enregistrer les lavages « non programmés » — après avoir mangé ou utilisé les toilettes, par exemple — et de suivre vos habitudes de lavage des mains pour chaque jour afin de vous indiquer une moyenne hebdomadaire.

Vous pouvez la télécharger

Ainsi, si vous rencontrez un problème pour respecter un horaire de lavage des mains et que vous avez sous la main l’une des montres connectées mentionnées ci-dessus, vous devriez peut-être essayer cette application. Vous pouvez la trouver en cherchant « Hand Wash » sur le Galaxy Store.

Si vous avez besoin d’un guide pas à pas sur la manière de vous laver efficacement les mains, consultez le graphique ci-dessus.