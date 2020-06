Dropbox Passwords promet de bientôt stocker vos mots de passe en toute sécurité

Dropbox élargit sa gamme de services dans le cloud avec un nouveau gestionnaire de mots de passe. La société a, comme le rapporte Android Police, discrètement mis en ligne une nouvelle application intitulée Dropbox Passwords sur le Google Play Store qui vous permet d’héberger vos identifiants privés et de vous connecter à des sites Web facilement.

D’après les quelques détails disponibles sur la page du Play Store de l’application, Dropbox Passwords semble être doté de toutes les fonctionnalités habituelles d’un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez stocker vos comptes, vous connecter à d’autres applications et sites Web en cliquant sur un bouton, et bien plus encore. Dropbox ajoute que l’application offre une “synchronisation automatique à tous vos appareils“, ce qui laisse probablement penser qu’elle fonctionne également sur les clients de bureau et les clients iOS.

Dropbox a placé son nouveau service en bêta privée et selon la page du Play Store, elle est “uniquement disponible pour certains clients de Dropbox“. Par conséquent, bien que tout le monde puisse télécharger l’application, vous ne pourrez pas passer l’écran d’enregistrement qui dit “Pendant la bêta, Dropbox Passwords est disponible que pour un petit nombre de clients de Dropbox. Nous vous informerons lorsque cela changera“.

En outre, les utilisateurs de Dropbox Passwords ont la possibilité de générer des mots de passe uniques et sûrs lorsqu’ils s’inscrivent pour de nouveaux comptes au lieu de simplement saisir celui qu’ils utilisaient auparavant.

Dropbox Passwords est sécurisée par une méthode de chiffrement à connaissance nulle. Cela signifie essentiellement que vous seul avez accès à votre coffre fort, et que même Dropbox n’a pas la capacité de lire les mots de passe que vous avez téléchargés.

Un service en vogue

On ne sait pas quand Dropbox Passwords sera disponible publiquement et si l’application sera limités aux clients de l’entreprise. Étant donné l’ensemble minimal de fonctionnalités, l’application n’offre pas aux clients de raisons impérieuses de passer de leur gestionnaire de mots de passe actuel au service de Dropbox, mais cela pourrait changer au lancement.

Dropbox a annoncé son premier bénéfice trimestriel en mai dernier, alors que les gens adoptent de plus en plus les services de cloud pour travailler à distance. Elle compte désormais 14,6 millions d’utilisateurs payants, contre 13,2 millions à la même période l’année dernière.