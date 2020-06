Le prochain dongle Android TV de Google a fait l’objet d’une fuite

Depuis des mois, la rumeur veut que Google travaille sur un successeur du Chromecast Ultra. Et, les dernières informations indiquent que le prochain gadget de streaming vidéo de Google sera un petit dongle qui se branche sur le port HDMI de votre téléviseur. Autrement dit, il s’agirait ni plus ni moins d’un Chromecast, mais qui est un véritable appareil Android TV avec prise en charge d’applications tierces et une télécommande qui vous permet de naviguer sans utiliser de smartphone, de tablette ou d’ordinateur.

Ensemble, ils permettraient à Android TV de fonctionner sur n’importe quel téléviseur moderne, à condition que l’utilisateur ait un accès sans fil à Internet — ce qui devient une nécessité de plus en plus grande de nos jours. Il est probable que ce pack d’appareils sera lancé au cours du mois de juillet 2020.

Maintenant, nous avons aussi une assez bonne idée de ce à quoi l’appareil et l’interface utilisateur ressembleront, grâce aux images publiées par la source XDA Developers. Ces images proviennent d’une vidéo de marketing trouvée dans une fuite du firmware pour un appareil Google inconnu dont le nom de code est « Sabrina ».

En outre, la vidéo montre un petit appareil analogue au Chromecast qui sera probablement le prochain dongle de streaming vidéo de Google, et disponible dans de potentiels coloris noir, blanc et rose. Le dongle sera très probablement destiné à rester derrière votre téléviseur, branché sur un port HDMI. L’appareil n’aura probablement pas de fente pour une carte micro SD ni de port USB-C pour l’alimentation. Seul le port HDMI suffira.

Selon XDA Developers, la télécommande a un design classique, avec un bouton « Accueil », un bouton « Lecture/Pause », un bouton « Silence », un bouton « Favoris » (éventuellement pour les films ou les séries TV de votre liste de favoris) et un bouton « Google Assistant ». Il y aura également un cercle (pavé directionnel) avec un bouton de sélection au centre.

Un appareil de la gamme Nest

Côté logiciel, cet appareil Android TV se vantera d’une interface utilisateur Android TV mise à jour qui met le contenu au premier plan (avec des vignettes pour d’autres vidéos que vous pouvez « lire ensuite » en bas, par exemple.

XDA Developers affirme que la fuite du firmware suggère que l’appareil sera alimenté par un processeur Amlogic, mais n’indique pas clairement quelle puce spécifique il utilisera. Le nouveau dongle de streaming vidéo prendra également en charge le son Dolby Vision.

Il n’y a pas de détails officiels sur le prix ou la date de sortie, mais au début du mois, Protocol a signalé que l’appareil serait probablement vendu dans le cadre de la marque d’appareils Nest pour la maison connectée, et qu’il serait probablement vendu pour la modique somme de 80 dollars ou moins.