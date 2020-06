iPhone 12 : des maquettes laissent entrevoir des changements, et la 5G pour les 4 modèles

Un nouveau rapport montre des maquettes imprimées en 3D de quatre iPhone 12, révélant un potentiel design physique et des éléments notables qui ont changé. Si l’on en croit le rapport, les smartphones d’Apple de cette année vont tous avoir leurs plateaux SIM déplacés pour faire place à des antennes 5G.

La série d’iPhone 11 avait un emplacement et un plateau SIM sur le côté droit, sous le bouton d’alimentation, mais les photos des maquettes imprimées en 3D de l’iPhone 12, qui ont été publiées par Macotakara, montrent qu’elles ont été déplacées vers le bouton de volume sur le côté gauche. Ils ont été déplacés pour faire de la place à une antenne 5G.

Nous allons prendre cette première rumeur avec des pincettes, d’autant plus que c’est la première fois que nous voyons des supposées maquettes des futurs smartphones. On ne sait pas très bien d’où vient le modèle 3D, mais il est intéressant de voir de telles fuites.

Les modèles sont conformes à ce que nous avons entendu par le passé, qui suggère quatre modèles d’iPhone 12 au total : deux unités d’entrée de gamme qui se déclinent en écrans de 5,4 pouces et 6,1 pouces, avec des versions Pro et Pro Max haut de gamme dotées d’écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces (curieusement, le rapport Macotakara mentionne des mesures de 6,0 pouces pour les deux versions de taille moyenne).

Mais les unités factices correspondent à ces prédictions, les présumés modèles d’entrée de gamme étant équipés de deux caméras à l’arrière, contre trois caméras à l’arrière des deux modèles haut de gamme. Et comme tous les emplacements SIM ont été déplacés, cela suggère que les quatre unités vont se vanter de la connectivité 5G — une autre prédiction antérieure pour la gamme d’iPhone 12.

Autres découvertes des maquettes de l’iPhone 12

Comme c’est la première fois que nous voyons le soi-disant design physique de l’iPhone 12, nous ne savons pas avec quelle précision ils vont prédire l’apparence finale des smartphones d’Apple. Mais s’ils sont vrais, il y a quelques éléments à noter.

Premièrement, ils conservent les larges encoches des smartphones d’Apple depuis l’iPhone X. Leur design général est carré, tout comme celui des iPhone 4 et 5. Pour ce qui est des maquettes, l’iPhone 12 conservera également le port Lightning, contrairement aux rumeurs selon lesquelles ils seraient passés à l’USB-C, comme le dernier iPad Pro. Ces modèles imprimés en 3D sont également de taille identique aux maquettes Macotakara précédemment dévoilées, qui prétendaient que tous les modèles auraient une épaisseur de 7,4 mm. C’est à peu près la même taille que l’iPhone 8 (et 7 et 6S avant lui), mais remarquablement plus fin que les derniers smartphones, avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 d’une épaisseur respective de 8,1 mm et 8,3 mm.

Il est encore trop tôt pour accorder à ces détails beaucoup de crédit, mais cela suggère qu’Apple a peut-être réduit sa prochaine gamme de téléphones phares.