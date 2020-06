Les smartphones Pixel de Google vont recevoir de nouvelles fonctionnalités

Depuis la fin de l’année dernière, Google lance tous les deux mois une poignée de nouvelles fonctionnalités exclusives aux smartphones de marque Pixel, et la dernière version des fonctionnalités Pixel est disponible dès aujourd’hui.

Cette mise à jour comprend quelques changements qui pourraient contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie d’un smartphone Pixel, à vous aider à mieux dormir et à utiliser Google Assistant pour interagir avec davantage d’applications et de fonctionnalités.

Batterie adaptative

Selon Google, les smartphones Pixel 2 et suivants peuvent désormais prévoir quand la batterie risque de manquer de jus étant donné votre utilisation du smartphone et prendre des mesures supplémentaires pour réduire la consommation de ressources des applications qui veulent fonctionner en arrière-plan afin d’obtenir une plus grande autonomie.

Mode « coucher »

Android incluait déjà un mode « Mode Coucher » dans les paramètres de Bien-être numérique qui permet d’enlever la couleur de l’écran de votre smartphone et de présenter des graphiques en niveaux de gris à une certaine heure chaque nuit, tout en activant le mode « Ne pas déranger » (en option).

Avec cette nouvelle mise à jour de fonctionnalités, le « Mode Coucher » est renommé « Heure du coucher » et vous pouvez choisir d’activer ce mode automatiquement à une certaine heure en fonction de votre emploi du temps, ou lorsque votre smartphone se recharge à l’heure du coucher.

Des modifications ont également été apportées à l’application « Horloge » qui vous permet de régler les heures de sommeil et de réveil, ainsi que la prise en charge des rappels pour vous indiquer l’heure de vous coucher ou pour régler une « Alarme de lever de soleil » qui commence à éclairer votre écran pour vous réveiller.

Vous pouvez également définir un rappel de l’heure du coucher sur YouTube pour vous indiquer quand il est temps d’arrêter de regarder des vidéos de chats.

Sécurité personnelle

Google met en place l’application “Sécurité personnelle” sur tous les appareils Pixel. Auparavant, il s’agissait d’une exclusivité Pixel 4. Vous pouvez désormais l’utiliser pour ajouter des contacts d’urgence et des informations médicales visibles sur l’écran de verrouillage de n’importe quel appareil Pixel. L’application vous permet également de contrôler les notifications de diffusion d’urgence et prend en charge la détection des accidents de voiture sur certains appareils (Pixel 3 et le Pixel 4) – mais pas encore en France.

Google ajoute également de nouvelles fonctionnalités à l’application, notamment la prise en charge des notifications de catastrophes naturelles ou des alertes concernant d’autres situations d’urgence. Une nouvelle fonction d’enregistrement de sécurité vous permet également de programmer une heure d’enregistrement. Si vous partez en voyage ou à une date précise, par exemple, vous pouvez programmer un enregistrement à une heure précise et si vous ne répondez pas, le smartphone avertira vos contacts en cas d’urgence.

Google Assistant

Vous pouvez maintenant utiliser Google Assistant avec la nouvelle application Google Enregistreur. Par exemple, « Hey Google, démarre l’enregistrement » fera apparaître l’application Enregistreur pour commencer à faire un enregistrement vocal, que l’application transcrira automatiquement en texte.

Grâce à cette fonction de conversion de la voix en texte, vous pouvez également utiliser Google Assistant pour rechercher des enregistrements antérieurs par mot-clé. Et vous pouvez demander à Assistant de sauvegarder les transcriptions d’enregistrement dans Google Docs pour vous.