Android 11 va se vanter d’un nouveau menu pour le bouton d’alimentation

Les fonctionnalités de la prochaine version majeure d’Android ont commencé à être divulguées par des développeurs intrépides qui veulent y accéder le plus rapidement possible. La documentation des fonctionnalités que nous voyons aujourd’hui est publique, mais l’activation de ces fonctionnalités n’est pas aussi simple. Cette nouvelle API et les fonctionnalités que nous voyons ici seront présentes dans une future version d’Android, très bientôt espérons-le, mais pour l’instant elles sont relativement cachées.

Cette fonctionnalité d’Android 11 fonctionne en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation d’un appareil Android. Avec cette pression, l’utilisateur peut accéder à un nouveau centre de contrôle appelé « Contrôles rapides ». Cette fonction peut être activée (avec un peu de fantaisie) dans Android 11 Developer Preview 2.

Dans les « contrôles rapides », l’utilisateur aura accès à un bouton d’urgence, au bouton de mise en marche, au redémarrage et à une capture d’écran. Cependant, la plus grande partie de l’écran est occupée par ces commandes de la maison connectée. Android Police signale que le fait d’appuyer sur chacune d’entre elles activera ou désactivera le gadget correspondant, et que de longues pressions vous donneront plus d’options ou vous amèneront directement à l’application dédiée.

Comme le note Rahman, l’une des images montre qu’un flux de caméra de maison connectée pourrait même être intégré directement dans ce menu.. L’exemple donné dans la démo ci-dessus est une ampoule connectée.

Here’s what Android 11’s power menu will look like with home automation/IoT shortcuts (Controls API) AND quick wallet access showing.

(H/t @deletescape for the leaked doc that had this image)

For context: https://t.co/8RU3RrYoJP pic.twitter.com/VH6XxNF8q4

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 31, 2020