Stadia sera jouable sur beaucoup plus de smartphones, et sur écran tactile

Stadia sera jouable sur beaucoup plus de smartphones, et jouable sur écran tactile

Pour l’instant, Google Stadia ne fonctionne que sur un nombre limité de smartphones, y compris les nouveaux modèles Pixel, mais cela pourrait bientôt changer. En effet, le service de streaming de jeux Stadia de Google gagne lentement du terrain pour les appareils Android. Après avoir été initialement disponible uniquement sur la série de smartphones Pixel, le service a lentement commencé à prendre en charge d’autres smartphones « certifiés ». Cependant, un démontage de l’APK de Stadia v2.19 laisse présager des changements intéressants pour le service.

Tout d’abord, il semble que les personnes possédant un smartphone non certifié pourront bientôt utiliser Stadia sur ce dernier. Les références trouvées dans le code source de l’APK Stadia indiquent que l’application avertit les utilisateurs que leur smartphone n’est pas certifié et que les performances de jeu pourraient être affectées. Toutefois, si l’utilisateur le souhaite, il peut toujours jouer à des jeux sur son smartphone.

9to5Google a effectué le démontage et a repéré ces lignes faisant référence à des smartphones non certifiés. Il semble que la nouvelle fonction sera disponible dans une section « Expériences » dans Google Stadia.

Bien que Stadia fonctionne également sur les téléviseurs et le Chromecast Ultra, ainsi que dans Google Chrome sur les ordinateurs, l’ajout de nouveaux smartphones augmenterait sans aucun doute l’attrait du service de streaming de jeux — et attirerait probablement plus d’abonnés.

Commandes tactiles

À partir de maintenant, vous devez avoir une manette de jeu ou un gamepad pour jouer aux jeux de Stadia sur votre téléphone. Cependant, il semble que la société va bientôt ajouter des commandes tactiles à l’application. Ainsi, les utilisateurs pourront jouer aux jeux de Stadia sur leur smartphone sans avoir à brancher une manette.

Selon la description contenue dans le code, les utilisateurs auront la possibilité d’essayer les commandes tactiles s’ils lancent un jeu sans connecter une manette à leur téléphone. Cette fonctionnalité a également été repérée lors du développement précédent. Cependant, elle est beaucoup plus étoffée cette fois-ci et pourrait donc être sur le point d’être mise à disposition.

Autres fonctionnalités

L’application Google Stadia prépare également un tas d’autres fonctionnalités. 9to5Google mentionne des preuves de l’arrivée du chat vocal sur l’application Android, une potentielle amélioration qui est prévue depuis un certain temps déjà. Le rapport indique également que l’application pourrait bientôt ajouter des événements promotionnels comme des week-ends gratuits, des essais, etc. De cette façon, les développeurs pourront donner aux joueurs un accès limité dans le temps pour essayer leurs jeux.

Il est également indiqué que certaines démos ne seront disponibles que pour les membres de Stadia Pro.