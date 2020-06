Les ventes d’Apple Watch déclinent mais Apple reste le roi du marché du wearable

De nouvelles données partagées par IDC pour le premier trimestre 2020 montrent que les ventes de wearables ont en fait augmenté d’une année sur l’autre de pas moins de 29,7 %, ce qui est plus ou moins surprenant étant donné la crise sanitaire actuelle.

Mais d’un autre côté, les montres connectées sont celles qui ont le plus souffert, même si, comme le montre IDC, les ventes d’autres facteurs de forme ont réussi à faire face à la baisse générale.

Apple lui-même est le roi des wearables avec des ventes de pas moins de 21,2 millions d’unités au cours du trimestre, contre pas moins de 13,3 millions d’unités au premier trimestre 2019.

Selon IDC, les ventes d’Apple Watch elles-mêmes ont diminué, mais la demande pour les AirPods est restée forte. « Apple a une fois de plus été la première entreprise de wearables avec 29,3 % des parts et 21,2 millions d’unités. Alors que les livraisons d’Apple Watch ont diminué en raison de difficultés dans la chaîne d’approvisionnement, la force de la gamme Beats et AirPods a été plus que suffisante pour compenser la croissance négative », déclare la société.

Fitbit en baisse

Xiaomi est arrivée en deuxième position avec 10,1 millions d’unités vendues, suivie par Samsung et Huawei avec respectivement 8,6 millions et 8,1 millions d’unités. Fitbit, qui était autrefois considéré comme le principal concurrent d’Apple, est maintenant loin derrière avec 2,2 millions d’unités.

Fitbit a annoncé fin 2019 qu’elle serait acquise par Google, la transaction devant être conclue cette année. Et bien que les ventes de Fitbit soient inférieures aux chiffres de l’année dernière, IDC affirme que le Fitbit Charge 4 lui-même a contribué à alimenter la catégorie des bracelets connectés et à enregistrer une augmentation de pas moins de 16,2 % au cours du trimestre.

La mode des écouteurs connectés

Quant à savoir pourquoi les consommateurs achètent moins de montres connectées et plus d’écouteurs connectés, c’est en raison des avantages de ces derniers. « Les consommateurs réclamaient à cor et à cri ces écouteurs sophistiqués, non seulement pour leur capacité à écouter leur musique favorite, mais aussi pour les aider à accroître leur productivité, car beaucoup d’entre eux étaient obligés de travailler à domicile et cherchaient des moyens de réduire le bruit ambiant tout en restant connectés à leur smartphone et à leur assistant intelligent », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour IDC Mobile Device Trackers.

Cependant, toutes les entreprises parient maintenant sur le reste de l’année pour augmenter les ventes de smartwatchs, d’autant plus que le marché se redresse après le confinement mondial.