Windows 10 May 2020 Update : attendez un peu pour mettre à jour

Microsoft vient de publier la première mise à jour majeure de Windows 10 de l’année, la version 2004, alias May 2020 Update. Et, sans surprise, quelques problèmes causeront des maux de tête aux utilisateurs souhaitant passer à Windows 10 May 2020 Update.

Heureusement, aucun fichier n’a encore été signalé comme ayant disparu, mais certains propriétaires de périphériques sous Windows 10 pourraient vouloir retarder la mise à jour. Heureusement, cette fois-ci, Microsoft a trouvé un moyen d’informer les utilisateurs avant qu’ils ne fassent le grand saut.

Pour être juste, le fait d’avoir Windows sur des milliards d’ordinateurs avec des milliards de combinaisons matérielles possibles rend plus difficile pour Microsoft d’avoir un déploiement parfait. Cependant, certains matériels sont plus courants que d’autres et certains bugs sont si flagrants que l’on se demande comment ceux-là ont pu échapper à l’attention de Microsoft au départ. Bien qu’il puisse être logistiquement impossible pour Microsoft de tester et de découvrir tous ces cas, le moins qu’elle puisse faire est d’informer immédiatement les utilisateurs des problèmes signalés et de bloquer ces mises à jour, même si elles touchent les systèmes concernés.

Heureusement, elle fait maintenant plus activement les deux. La page d’information sur les versions de Windows 10 version 2004 contient une longue liste de problèmes connus affectant divers types de composants. Ceux-ci vont des problèmes de connexion Bluetooth Realtek (ironie du sort, la connexion Bluetooth plus facile est l’un des points forts de cette version) aux incompatibilités avec les anciennes cartes graphiques NVIDIA.

Cependant, tous les utilisateurs ne seront pas au courant de cette liste.

Microsoft vous avertit

C’est pourquoi Microsoft affiche désormais un avis lorsqu’une mise à jour n’est pas encore disponible pour un périphérique particulier, plutôt que de faire attendre ou, pire encore, d’obliger les utilisateurs à trouver des moyens de forcer une mise à jour. Microsoft a initialement annoncé que la mise à jour de la version 2004 sera disponible pour les utilisateurs des versions 1903 et 1909, à moins qu’ils ne disposent du matériel indiqué sur la page Windows.

La dernière mise à jour de Windows 10 apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités qui avaient été retenues lors de la mise à jour « allégée » de l’année dernière. Il reste à voir si Microsoft adoptera officiellement un cycle de mise à jour « tick-tock », ce qui ferait de la deuxième mise à jour de cette année une autre mise à jour de maintenance.