Sony confirme que les jeux exclusifs de la PS5 seront injouables sur la PlayStation 4

À l’aube d’une nouvelle génération de matériel, les fabricants de consoles se trouvent confrontés à un dilemme intéressant : que faire lorsqu’un nouveau lancement de console fragmente essentiellement votre base d’utilisateurs ? Habituellement, les fabricants de consoles comme Sony et Microsoft continuent à offrir un support aux consoles de précédente génération jusqu’à la nouvelle génération, mais généralement, ils cessent de fabriquer des jeux exclusifs pour ces plateformes. Cependant, Microsoft prévoit de faire quelque chose d’un peu différent avec la Xbox One et la Xbox Series X, en affichant les titres exclusifs de la Xbox Series X sur les anciennes consoles.

Est-ce que Sony fera quelque chose de similaire ? Cela ne semble pas être le cas. Après avoir dévoilé le logo de la PlayStation 5 lors du salon CES 2020 en janvier, Sony est maintenant prête à accueillir son prochain événement PS5 ce jeudi 4 juin. La société a également confirmé que la prochaine console sera livrée avec un certain nombre de jeux exclusifs à la PS5 qui ne pourront pas être joués sur des consoles plus anciennes.

C’est ce que le patron de PlayStation, Jim Ryan, a révélé en déclarant que les acheteurs de la nouvelle console recevront « quelque chose de nouveau, de différend, qui ne pourra être vraiment apprécié que sur la PS5 ». Dans une interview accordée à GamesIndustry, il a déclaré « Nous avons toujours dit que nous croyons aux générations. Nous pensons que lorsque vous vous donnez la peine de créer une console de nouvelle génération, elle doit comporter des fonctionnalités et des avantages que la génération précédente ne comporte pas. Et que, selon nous, les gens devraient créer des jeux qui peuvent tirer le meilleur parti de ces caractéristiques ».

Avec un CPU AMD cadencé à 3,5 GHz et basé sur l’architecture Zen 2 et un GPU AMD RDNA 2 personnalisé, la PlayStation 5 devrait évidemment être plus puissante que la PlayStation 4, vieille de 7 ans. Toutefois, l’indisponibilité totale de certains nouveaux titres sur l’ancienne console relève probablement davantage d’une stratégie marketing que d’un véritable reflet de la puissance matérielle réelle des deux consoles.

Des titres exclusifs alléchants !

Donc, si vous êtes propriétaire d’une PlayStation 4, ne vous attendez pas à voir les exclusivités de la PlayStation 5 faire le grand saut vers votre PS4. Sony fait ici une rupture intéressante avec Microsoft, d’autant plus que la PlayStation 4 a rejoint l’insaisissable club des 100 millions de ventes auquel seules quelques consoles appartiennent. C’est une base d’utilisateurs énorme, et on verra comment Sony arrivera à satisfaire les 2 clans.

Quoi qu’il en soit, Ryan n’a rien révélé de plus sur les nouveaux titres, mais lors de la réunion de stratégie d’entreprise de Sony au début du mois, le PDG Kenichiro Yoshida a déclaré que la société dévoilera bientôt une gamme de jeux convaincante pour la prochaine console. Selon les rumeurs, les titres de lancement pour la PS5 pourraient inclure Watch Dogs Legion, Godfall, FIFA 21 et Battlefield. Un RPG Harry Potter sans titre pourrait également être une exclusivité au lancement.