Xiaomi lancera son Mi Band 5 le 11 juin

Les smartphones ne sont pas les seuls produits dans le portefeuille de Xiaomi qui se vendent en masse. L’entreprise chinoise se classe à la seconde position parmi les plus gros revendeurs de wearables au monde après Apple. Contrairement à Apple, Xiaomi s’est surtout concentrée sur la vente de bracelets connectés à petit prix.

Pour poursuivre la tendance, Xiaomi travaille sur le Mi Band 5 depuis un certain temps, et nous en entendons parler depuis un certain temps également. Aujourd’hui, une publication WeChat du compte public de Xiaomi Mall, et relayée par GizChina, confirme que le Mi Band 5 sera lancé le 11 juin en Chine. Bien que Xiaomi n’ait ni révélé ni teasé aucune caractéristique du Mi Band 5, il est devenu un sujet de discussion sur les différents réseaux sociaux.

En effet, la publication en elle-même ne donne pas beaucoup d’informations sur le futur tracker d’activité, mais nous avons eu beaucoup de fuites et de rapports sur ledit bracelet. Et selon les rumeurs, le Mi Band 5 va quelque peu modifier le design du tracker par rapport à son prédécesseur. Il semble que Xiaomi supprime le léger retrait sur le devant du bracelet, et opte cette fois pour un design simple et plat.

Il semblerait également que le Mi Band 5 soit équipé d’un nouveau type de chargeur. Selon GizChina, le bracelet sera livré avec un chargeur à pince au lieu d’un socle avec des broches POGO.

Sur le plan des fonctionnalités, le Mi Band 5 ajoutera probablement une puce NFC à la variante globale également. Il semblerait également que le bracelet soit compatible avec Google Pay. Ce sera probablement un ajout assez important au bracelet permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements NFC avec Google Pay.

Axé sur la santé ?

En outre, le bracelet pourrait être dotée d’une fonction de mesure de la SpO2, également connue sous le nom de saturation en oxygène du sang. Cette caractéristique améliorera le suivi du rythme cardiaque. De plus, des rapports suggèrent que le nouveau Mi Band pourrait également être assorti d’une option permettant de la faire fonctionner comme déclencheur à distance pour les smartphones couplés au bracelet. Il est également censé être doté d’une fonction de suivi du cycle menstruel.

Nous avons également appris que le Mi Band 5 sera doté de nouveaux cadrans analogiques et de cinq nouveaux modes de sport. Il reste à voir quelle part de ce que nous avons entendu dans les rapports s’avère être vraie lorsque Xiaomi lèvera le voile du Mi Band 5 le 11 juin.