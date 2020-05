Xiaomi confirme qu’une Mi TV Stick est en route

Xiaomi fabrique des téléviseurs connectés et des box de streaming depuis des années. Mais jusqu’à il y a quelques années, ils étaient principalement vendus dans le pays d’origine de la société, la Chine.

Il y a quelques années, la société a lancé une box sous Android TV à 60 dollars, simplement nommée Mi Box S, qui est aujourd’hui disponible dans diverses régions du monde et pas seulement en Chine. Et maintenant, la société s’apprête à lancer une nouvelle Mi TV Stick qui sera également disponible à l’échelle internationale.

Des détails sur la nouvelle TV Stick ont commencé à fuir en avril, et à la mi-mai, la Mi TV Stick est apparue sur le populaire site de ventes en ligne, Gearbest. Cette semaine, Xiaomi a finalement confirmé que la Mi TV Stick est réelle, et qu’elle va bientôt arriver.

Lors d’un événement de lancement en Allemagne du Xiaomi Redmi Note 9, la firme chinoise a montré une seule diapositive représentant la clé USB et a promis qu’elle apporterait une « expérience télévisuelle meilleure et plus facile ».

L’image montre un petit stick qui peut se brancher directement sur un port HDMI de votre téléviseur, et une télécommande qui comporte entre autres une touche Google Assistant, un pavé tactile et des boutons Netflix et Amazon Prime Video.

80 dollars

C’est à peu près la confirmation que la nouvelle clé fonctionnera avec Android TV de Google. On peut également être pratiquement sûrs que la Mi TV Stick sera disponible en Allemagne, et je ne serais pas surpris qu’elle soit également vendue dans d’autres régions d’Europe, notamment en France. Le prix listé sur Gearbest est de 80 dollars.

Si les détails sur Gearbest sont exacts, voici ce que nous pouvons attendre de la nouvelle Mi TV Stick :