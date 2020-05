La rétrocompatibilité de Xbox Series X comprend les jeux Xbox 360 et d’antan

Microsoft prévoit d’ajouter automatiquement le support HDR aux jeux disponibles sur sa prochaine console Xbox Series X. Bien que les jeux existants vont avoir un meilleur rendu sur la Xbox Series X, Microsoft travaille également à l’ajout de la prise en charge du mode HDR et améliore même certains jeux en passant d’une cadence verrouillée de 30 images/s à 60 images/s, ou de 60 images/s à 120 images/s.

« En partenariat avec le Xbox Advanced Technology Group, la Xbox Series X offre une nouvelle technique de reconstruction HDR innovante qui permet à la plateforme d’ajouter automatiquement la prise en charge HDR aux jeux », explique Jason Ronald. « Comme cette technique est gérée par la plateforme elle-même, elle nous permet d’activer le HDR avec un impact nul sur les performances du jeu et nous pouvons également l’appliquer à la Xbox 360 et aux titres originaux de la Xbox développés il y a près de 20 ans, bien avant l’existence du HDR ».

Ronald n’explique pas exactement comment Microsoft ajoute le HDR aux jeux existants, mais la société a, par le passé, ajouté le support HDR à des jeux plus anciens comme Mirror’s Edge sur la Xbox One X. La nouvelle « technique de reconstruction HDR » de Microsoft est appliquée au niveau de la plateforme, elle ne nécessite donc aucun travail de la part des développeurs. Il se peut que Microsoft se contente d’augmenter la taille et de traiter les jeux en HDR, comme Apple l’a fait pour son Apple TV 4K en forçant tous les contenus non 4K à passer en 4K HDR.

Microsoft prévoit également d’améliorer et de préserver certains jeux plus anciens qui fonctionnent sur la Xbox Series X en augmentant les taux d’images. « L’équipe chargée de la compatibilité a inventé de toutes nouvelles techniques qui permettent à un nombre encore plus important de titres de fonctionner à des résolutions et une qualité d’image supérieures tout en respectant l’intention artistique et la vision des créateurs d’origine », explique Ronald. « Nous créons également de nouvelles catégories d’innovations, notamment la possibilité de doubler la fréquence d’images d’un ensemble de titres sélectionnés, de 30 à 60 images par seconde ou de 60 à 120 images par seconde ».

Croisez les doigts pour que cette liste s’allonge avant les fêtes de fin d’année.

De réelles difficultés

En outre, Microsoft a révélé que des « milliers de jeux » sont déjà jouables sur des versions d’essai du matériel de Xbox Series X. Il est déjà clair qu’il ne s’agira pas d’une liste de compatibilité de jeu 1 pour 1 avec la Xbox One, mais elle comprendra certainement tout un tas de jeux dès le départ.

Le communiqué de Microsoft d’aujourd’hui en dit long sur la difficulté de prendre de vieux jeux et de les rendre compatibles avec le matériel Xbox le plus récent.