Xbox Series X et S : Réparez vos consoles vous-même avec des pièces officielles chez iFixit !

Microsoft fait un grand pas vers le droit à la réparation en proposant désormais des pièces détachées officielles pour ses consoles Xbox Series X et Series S. Ces composants, accompagnés de guides de réparation détaillés, sont disponibles sur le Microsoft Repair Hub d’iFixit, une plateforme reconnue pour promouvoir des solutions de réparation durables.

Elizabeth Chamberlain, directrice de la durabilité chez iFixit, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft pour prolonger la durée de vie des Xbox et les garder hors des décharges ».

Les pièces disponibles incluent :

Des boîtiers externes,

Des alimentations électriques,

Des cartes mères,

Et d’autres composants internes essentiels.

Pour compléter ces réparations, iFixit propose également des outils comme de la pâte thermique, nécessaires pour certaines interventions. Les guides fournis sur le site d’iFixit détaillent chaque étape de la réparation, bien qu’aucune vidéo explicative ne soit encore disponible.

Cependant, il est important de noter que certaines réparations, comme celles concernant la carte logique, peuvent être très complexes. Par exemple, remplacer une carte logique nécessite 29 étapes, sans compter le remontage complet de la console.

Une initiative élargie à d’autres produits Microsoft, pas seulement la Xbox Series X

Cette collaboration entre iFixit et Microsoft a commencé en 2023, initialement pour les ordinateurs portables et tablettes Surface. Aujourd’hui, iFixit propose également des pièces officielles pour d’autres produits populaires, tels que :

Bien que l’accès à des pièces officielles soit une excellente nouvelle pour les amateurs de réparation, il est essentiel d’évaluer ses compétences avant de se lancer.

Réparations simples : Remplacer une batterie de smartphone ou ajouter du stockage interne à une console sont des exemples de projets accessibles.

Réparations complexes : Les réparations impliquant des composants électroniques sensibles ou nécessitant des compétences en soudure demandent de la précision et une connaissance approfondie de l’électricité.

iFixit recommande de se limiter aux appareils à faible tension, comme les téléphones ou les ordinateurs pour des raisons de sécurité. Pour les bricoleurs, des kits comme le FixHub d’iFixit, un outil portable de soudure, peuvent s’avérer indispensables pour mener à bien des projets de réparation.

Un pas vers un modèle plus durable

Avec cette initiative, Microsoft rejoint un mouvement croissant visant à rendre les appareils électroniques plus réparables, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant les déchets électroniques. En collaboration avec iFixit, l’entreprise offre aux consommateurs non seulement des outils, mais aussi une véritable opportunité de reprendre le contrôle sur leurs appareils.

Cette démarche pourrait inspirer d’autres entreprises technologiques à emboîter le pas, renforçant l’importance du droit à la réparation et l’accès à des pièces de rechange officielles pour les appareils