Samsung Health arrive sur les Smart TV, et cela prend tout son sens maintenant

Il y a quatre ans, le monde a soudainement connu une augmentation des activités de plein air, en particulier la marche, grâce à Pokemon GO. Cette année, le coronavirus COVID-19 a brusquement mis un terme à cela et de nombreuses personnes actives se sont soudainement trouvées contraintes de mener une vie plus sédentaire. Bien sûr, les personnes vraiment actives auront trouvé des moyens de rester au top malgré le confinement. Pour ceux qui sont toujours en quête d’inspiration, de motivation ou de nouvelles façons de rester en forme, Samsung a peut-être la solution.

Beaucoup utilisent Samsung Health sur leurs appareils mobiles pour garder un œil sur les choses de base, comme leurs routines d’entraînement quotidiennes. Mais, l’application est beaucoup plus performante et peut faire beaucoup plus. Et, cela lui permet de s’étendre au-delà de la catégorie des smartphones, et c’est ce que fait Samsung cette semaine en lançant Samsung Health sur les Smart TV. Samsung avait annoncé cette sortie au début de l’année et beaucoup se sont demandé si une application de santé avait un sens sur un téléviseur. Et, il s’avère que c’est vraiment le cas.

Techniquement, ce que la société sud-coréenne essaie de faire, c’est de « révolutionner le concept d’entraînement à domicile ». Comme beaucoup d’entre nous ont découvert que rester à la maison est parfois la meilleure chose à faire et que des choses courantes comme l’entraînement se sont déplacées dans le salon, Samsung veut rendre l’ensemble du concept beaucoup plus pratique.

Ainsi, avec Samsung Health sur les Smart TV, les utilisateurs peuvent accéder à des cours gratuits et s’entraîner plus facilement, commencer des routines de bien-être et accéder à leur tableau de bord pour voir également les informations des produits Samsung et des applications complémentaires installées sur les appareils mobiles.

L’application prend en charge les profils personnalisés et permet la configuration de routines individuelles, tandis que les Samsung Challengers sont désormais également disponibles sur les Smart TV. Pour l’entraînement, Samsung s’est associé à une série de sociétés pour offrir des programmes de remise en forme et de bien-être, notamment avec alm, obé fitness, barre3, Echelon, Fitplan et Jillian Michaels Fitness.

Seules les Smart TV 2020 prises en charge

D’autres partenaires devraient s’ajouter dans les mois à venir, indique Samsung, mais le contenu gratuit disponible actuellement permet déjà d’offrir quelque 5 000 formations. « L’objectif de Samsung Health est de motiver nos consommateurs à vivre plus sainement en les rencontrant où qu’ils soient, sur les plateformes Samsung », a déclaré Won-Jin Lee.

La mauvaise nouvelle, c’est que l’application n’est disponible que sur les Smart TV de 2020, donc si votre modèle Samsung est plus ancien, vous ne pouvez pas faire grand-chose d’autre que de passer à un téléviseur de nouvelle génération.