Xbox Series X|S : Précommandez les nouvelles éditions numériques et spéciales dès aujourd’hui

Les nouvelles options de consoles entièrement numériques pour la Xbox Series X et Xbox Series S, dont les rumeurs faisaient état, sont officiellement réelles et peuvent être précommandées dès à présent.

Les nouvelles machines seront lancées sur la plupart des marchés le 15 octobre.

Les nouvelles machines sont les suivantes :

Xbox Series S en Robot White avec un SSD de 1 To. 349,99 euros. Il s’agit de la même machine que la Series S de lancement, mais avec une capacité de stockage doublée. (Au lieu de 512 Go). Une Xbox Series S entièrement numérique de 1 To est déjà disponible en Carbon Black pour 349,99 euros.

Xbox Series X 1 To 100 % numérique. Il s’agit d’une Xbox Series X sans lecteur de disque : 499,99 euros, disponible en Robot White .

. Xbox Series X 2 To Special Edition. Il s’agit d’une Xbox Series X avec un lecteur de disque et le double de la capacité SSD de la Series X de lancement. 649,99 euros, disponible en Galaxy Black.

Quelles sont les différences entre les nouveaux modèles de Xbox et les modèles de lancement ?

Il s’agit des premières variantes des modèles de lancement proposés par Xbox lors du lancement de la Series X et de la Series S en novembre 2020. La puissance de traitement des nouveaux modèles est la même que celle des modèles de lancement ; tout ce qui change, c’est le stockage interne et l’absence d’un lecteur Blu-Ray sur la Series X pour la première fois.

Alors que des fuites concernant la Xbox Series X blanche laissaient entendre que Microsoft pourrait améliorer le dissipateur thermique utilisé pour refroidir la console, l’entreprise n’a pas détaillé de changements matériels autres que le retrait du lecteur de disque.

Le prix de vente conseillé d’une Xbox Series X standard de 1 To avec lecteur est toujours de 549,99 euros, de sorte que la version 100 % numérique ne représente qu’une économie de 50 euros. La Series S standard de 512 Go est vendue au prix de 299,99 euros. Pour 50 euros de plus, vous doublez son disque dur. Pour doubler le disque dur d’une Series X avec lecteur de disque, il faut compter 100 euros de plus.

Ces trois consoles arrivent à temps pour des fêtes de fin d’année bien remplies pour le Xbox Game Pass.