Samsung Money est une carte de débit pour votre compte Samsung Pay

Samsung a lancé Samsung Money by SoFi, une carte de débit liée au smartphone conçue pour fonctionner avec Samsung Pay. Cette nouvelle élégante carte noire s’appuie sur les paiements sur mobile proposés par Samsung Pay. Elle sera dotée d’outils de gestion financière — y compris le contrôle physique de la carte — et ne nécessitera aucuns frais de compte mensuel ou annuel (bien que les petits caractères se réservent le droit de modifier cela à l’avenir).

Contrairement à Apple Pay, Samsung Money est une carte de débit et non une carte de crédit. Les utilisateurs pourront choisir un compte de gestion de trésorerie individuel ou conjoint, et ils obtiendront instantanément une carte de débit virtuelle dès leur inscription, qu’ils pourront commencer à utiliser directement depuis leur smartphone.

Une carte physique — qui suit la tendance persistante au design noir et minimaliste, et qui est alimentée par le réseau de Mastercard — suivra par la poste. Elle peut être activée par l’application Samsung Pay, sans avoir à appeler un numéro. Il n’y a pas de numéro de carte, de date d’expiration ou de numéro CVV sur la carte elle-même, des informations qui sont listées dans l’onglet « Cash » de l’application ; vous aurez besoin d’un code PIN ou d’une authentification biométrique pour les voir.

L’application peut également être utilisée pour geler et dégeler la carte et modifier le code PIN, ainsi que pour attribuer un contact de confiance, signaler une activité suspecte et interrompre ou reprendre les dépenses. Elle permet également d’afficher le solde actuel, de rechercher des transactions et d’archiver les relevés antérieurs.

Comme il s’agit d’une carte de débit, elle fonctionnera dans les distributeurs automatiques pour les retraits d’argent. S’ils sont effectués dans le réseau Allpoint — qui compte plus de 55 000 distributeurs, selon Samsung — ces retraits n’entraîneront pas de frais.

Pilotable depuis votre smartphone

Quant à savoir où votre argent est effectivement conservé, c’est sans doute la partie la plus intéressante. En tant que gestionnaire de comptes de trésorerie — c’est-à-dire un produit de courtage — SoFi n’est pas vraiment une banque. Votre argent est plutôt réparti entre une ou plusieurs des six banques avec lesquelles l’entreprise a conclu un partenariat. Chacune est couverte par la FDIC à hauteur de 1,5 million de dollars (soit 6 fois plus que la garantie habituelle de 250 000 dollars de la plupart des cartes de débit).

Samsung n’est pas la seule entreprise technologique qui cherche à se développer dans le monde de la finance : Apple, bien sûr, a sa carte de crédit Apple Card à part entière, et Uber propose des cartes de crédit et de débit de la marque. En outre, Google travaille sur un programme de cartes de débit analogue qui serait lié à son système Google Pay pour la gestion et le suivi des paiements, un peu comme le nouveau programme de Samsung.

Samsung Money sera lancé aux États-Unis dans le courant de l’été, indique la société. Il existe une liste d’attente à laquelle les potentiels utilisateurs intéressés devraient pouvoir s’inscrire dès aujourd’hui.